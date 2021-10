Mehrere Verletzte nach Schlägerei

Jetzt teilen:

LIMBURG - Wie die Polizei mitteilt, sind am Samstag gegen 0.02 Uhr in der Dr.-Wolff-Straße 2 in Limburg mehrere Menschen verletzt worden. Zuvor habe es an der BlueBar ein Zusammentreffen einer Gruppe von etwa 10 bis 15 männlichen Personen und einer anderen Gruppe von etwa vier bis fünf 4-5 Personen, ebenfalls alle männlich, gegeben. Es gab eine Schlägerei, bei der mehrere Personen verletzt wurden. Anschließend flüchteten die Täter. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Limburg unter Telefon 0 64 31-9 14 00 zu melden.