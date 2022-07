Mengerskirchen: Überschuss von 173 000 Euro im Haushalt

Verschieben muss die Gemeinde die Baumaßnahme Klingelbachstraße mit Wasser, Kanal und Straßenbau auf 2023, da auch die Verrohrung der Straße erneuert werden muss. Das sind Einsparungen im Haushalt in Höhe von 647 000 Euro. Foto: Mariam Nasiripour

MENGERSKIRCHEN - Der erste Nachtragshaushalt 2022 des Marktfleckens Mengerskirchen schließt im Ansatz mit einem ausgeglichenen Finanzhaushalt ab. Der Ergebnishaushalt schließt im Ansatz sogar mit einem Überschuss in Höhe von 173 371 Euro ab. Der vorherige Ansatz sah einen Überschuss in Höhe von 32 921 Euro vor. Hier gibt es eine Verbesserung um rund 140 000 Euro. Durch den ausgeglichenen Haushalt ist die Gemeinde in der Lage, nötige Investitionen und Maßnahmen ohne die Aufnahme von Krediten zu stemmen.

Der Marktflecken kann in diesem Jahr mit höheren Einnahmen rechnen, so sieht zumindest der aktuelle Ansatz aus. Hierzu zählen 360 000 Euro an Pachteinnahmen und das Betriebsergebnis der Windpark GmbH.

Höhere Einnahmen

aus Gewerbesteuer

Weitere Erträge in Höhe von 330 000 Euro stammen aus dem Abrechnungszeitraum 2021 der Kindergärten. "Diese resultieren aus Verzögerungen bei der Eröffnung der Kindergruppe in Mengerskirchen und Winkels sowie der Einstellung von zusätzlichem Personal, heißt es im Haushaltsbericht.

Bei der Gewerbesteuer rechnet der Marktflecken mit einem Ertrag in Höhe von 1,65 Millionen Euro. Diese Position befände sich stetig im Wandel, erklärt Jürgen Radu, Leiter der Finanzverwaltung Mengerskirchen. Die Summe spiegle den jetzigen Stand wider, der leicht überschritten wurde.

Bei der Einkommenssteuer rechnet die Gemeinde ebenfalls mit Mehreinnahmen, und zwar in Höhe von 100 000 Euro. Der Einkommenssteueransatz betrage 3 105 000 Euro, so Radu. Durch den Verkauf von Bauplätzen ergeben sich Mehreinnahmen von rund 100 000 Euro aus dem Ablöseanteil für Planungs- und Verfahrenskosten. Dabei handelt es sich um geplante Verkäufe in Waldernbach, so Bürgermeister Thomas Scholz (CDU). Im Haushaltsbericht heißt es weiter, dass der Marktflecken die aktuelle weltpolitische Lage und ihre Auswirkungen ebenfalls im Blick hat: "Spannend und belastend wird die Entwicklung im Energiesektor sein und bleiben. Insofern sind wir mehr noch als in den Vorjahren gehalten, durch eine sparsame und zurückhaltende Haushaltsführung im Bereich der Aufwendungen darauf hinzuarbeiten, dass die Ansätze eingehalten werden."

Für das laufende Haushaltsjahr plant die Gemeinde Investitionen in Höhe von 3 081 000 Euro. Dazu kommen 2,4 Millionen Euro, die aus 2021 übernommen wurden. Hierzu zählt unter anderem der Umbau des Rathauses, speziell Vorzimmer und Hauptamt. Die veranschlagten Kosten betragen rund 250 000 Euro, wobei es hierfür einen Zuschuss vom Landkreis geben wird.

Landeszuschuss

für Feuerwehrautos

Einen Landeszuschuss gibt es für die Anschaffung von zwei mittleren Löschfahrzeugen und eines Einsatzleitwagens für die Feuerwehr. Für den Lückenschluss Radweg Knoten erwartet die Gemeinden einen Landeszuschuss in Höhe von 110 000 Euro.

Zudem möchte die Gemeinde ihre Spielplätze in Probbach und Waldernbach neu gestalten und hat hierfür eine Studie in Auftrag gegeben. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 15 000 Euro. Weitere 260 000 Euro sind für den Bau des Kreisverkehrs "Neue Mitte" veranschlagt.

Verschieben muss die Gemeinde die Baumaßnahme Klingelbachstraße mit Wasser, Kanal und Straßenbau auf 2023, da auch die Verrohrung der Straße erneuert werden muss. Das sind Einsparungen im Haushalt in Höhe von 647 000 Euro. Allerdings bleiben die Planungkosten von 30 000 Euro im Haushalt bestehen. Der Haushaltsbericht wurde von der Gemeindevertretung in die Ausschüsse verwiesen.