Mengerskirchener Verein hilft der Ukraine

Die Arbeit des Vereins "Eine Welt für alle" symbolisiert der Globus: Den Erlös des Fastenessens spendet der Verein an die Ukraine-Hilfe.

MENGERSKIRCHEN - An der Wand des Bürgerhauses hängen zwei Fahnen, die ukrainische Nationalflagge und eine Regenbogenflagge - auf ihr die Aufschrift "Peace", das englische Wort für Frieden. Auf den Tischen stehen gelbe Blumen, umhüllt mit blauem Papier. "Dieser Tag steht im Zeichen der Ukraine", sagt Herbert Schuld, Vorsitzender des Mengerskirchener Vereins "Eine Welt für alle" während seiner Rede im Bürgerhaus.

Zum traditionellen Fastenessen hatte der Verein die Bürger am Sonntag eingeladen. Es gab kostenlos Erbsensuppe - rund 45 Liter, das macht etwa 200 Teller Erbsensuppe - hatten die Vereinsmitglieder vorbereitet. Spiele für die Kinder und der Gottesdienst mit anschließendem gemütlichen Ausklingen des Tages rundeten das Programm ab. "Das machen wir in der Form schon seit 30 Jahren", verriet Herbert Schuld.

Und doch war das Fastenessen am Sonntag ein ganz besonderes, wie der Vorsitzende von "Eine Welt für alle" erklärte: "Wir vernachlässigen heute den Grundsatz der Hilfe zur Selbsthilfe, den wir seit unserer Gründung im Jahr 1992 verfolgen."

Herbert Schuld hält beim Fastenessen im Bürgerhaus Mengerskirchen eine emotionale Rede. Viele Familien holen sich die Erbsensuppe ab, um sie dann zu Hause zu essen.

Die Einnahmen werden nämlich als Reinerlös auf direktem Weg der Ukraine-Hilfe zugutekommen. Normalerweise spendet der Verein aber keine Geldbeträge, sondern handelt nach einem nachhaltigen Ansatz. Das bedeutet, er schafft Güter an, die den Menschen in Entwicklungsländern eine Existenzgrundlage verschaffen. Zum Beispiel hat der Verein Brunnenbohrungen verwirklicht oder fördert die Schule "The Swallow" in Gambia seit einigen Jahren. Über den Alltag und die Fortschritte in diesem Projekt hatte die Schulleiterin, Annette Jaiteh, am Sonntag im Bürgerhaus berichtet.

Die Entwicklungshilfe und Armutsbekämpfung stehe auch weiterhin im Fokus der Vereinsarbeit, dennoch gelte es "heute ein Zeichen für Demokratie zu setzen. Für solche Verbrecher wie Putin haben wir keine Zeit mehr", sagte Herbert Schuld in seiner emotionalen Rede an die Besucher.

Die Situation in der Ukraine sei schrecklich, "wir müssen dementsprechend reagieren", verdeutlichte Schuld. "Wir stehen fassungslos vor dem, was sich vor unserer Haustür abspielt."

Auch in Mengerskirchen sind inzwischen 86 Geflüchtete angekommen und bei Familien in den verschiedenen Ortsteilen des Marktfleckens untergebracht. "Wir haben die Menschen vonseiten des Vereins für den heutigen Tag alle persönlich eingeladen", schilderte Herbert Schuld derweilen. Die Übersetzungsarbeit dafür habe der Mengerskirchener Arzt Dr. Volodymyr Chernega geleistet, der ukrainische Wurzeln hat. Einige von den Ukrainern seien dann auch zum Fastenessen gekommen, so Schuld. "Man kann aber nicht erwarten, dass jeder gleich kommt. Manche Menschen müssen sich länger an eine neue Situation gewöhnen und haben da noch größere Hemmschwellen." Man müsse Verständnis dafür haben.

Ein Flyer für das Kleidungsbüro in Mengerskirchen lag sowohl in deutscher, als auch in ukrainischer Sprache aus. Die Hilfe sollte also nicht nur den Menschen in der Ferne, sondern auch direkt vor Ort zugutekommen.

Einen finanziellen Grundstein für die Hilfe in der Ferne hatte bereits das Benefizkonzert des Blasorchesters der Freiwilligen Feuerwehr Winkels gelegt, wie Hebert Schuld den Gästen mitteilte. Die Erbsensuppe gab es nicht nur für diese im Bürgerhaus kostenlos, doch an einem Spendentisch konnte jeder einen Beitrag leisten. Ein Globus war dafür als Spendenbox aufgestellt, das passende Symbol für die Arbeit des Vereins, die sich schließlich quer über den Globus erstreckt.

An den Wänden des Bürgerhauses konnten die Besucher passend dazu eine Chronik mit Fotos und Berichten der Vereinsarbeit von "Eine Welt für alle" anschauen. Die Mengerskirchener feiern in diesem Jahr ihr 30-Jähriges Bestehen.

Durch deren Hilfsprojekte, die Menschen in fernen Ländern wie Brasilien, Sri Lanka oder auf dem afrikanischen Kontinent zugutekommen, wird zugleich die Kultur in der Heimat durch Veranstaltungen wie Benefizkonzerte, Mundart- oder Kabarett-Abende, Vorführungen, Infoveranstaltungen oder eben einem Familientag im Zeichen der Ukraine-Hilfe gestärkt.