Menschen fordern in Limburg sofortiges Ende der Gewalt in der Ukraine

LIMBURG

LIMBURG - Seit fast sechs Monaten tobt der Krieg in der Ukraine. Manfred Backhaus und Marita Salm vom Limburger Ostermarschkreis haben vom Beginn an - zunächst wöchentlich, nun monatlich - deshalb zu Mahnwachen in Limburg eingeladen.

Auch kürzlich haben der Bezirksverband der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) in Kooperation mit "pax christi" eine Mahnwache gestaltet. Aktive des christlichen Sozialverbandes, gaben Impulse gegen das internationale Faustrecht, einen "ratlosen Psalm" zum Krieg.

"Das könnte den Herren

der Welt ja so passen"

Die entsprechende Positionierung des Bundesverbandes der KAB, die die Solidarität mit der Ukraine zum Inhalt hat, wurde vorgetragen. Ein Gebet von "pax christi" "Stoppt den Krieg", das Gebet der Vereinten Nationen und zum Beispiel auch ein Liedtext des Schweizer Pfarrers Kurt Marti "Das könnte den Herren der Welt ja so passen", mit dem er sich gegen die "kriegerische Verknechtung" ganzer Völker richtet, folgten.

KAB-Bezirkssekretär Martin Mohr sagte, Frieden werde nicht aus dem Schlachtfeld aufsteigen, wie der Phönix aus der Asche, sondern es würden weltweit nicht-militärische, diplomatische Konfliktlösungen gebraucht: "Die Vision, für die wir uns einsetzen, steht für eine Welt ohne Gewalt und Waffen. Damit widersetzen wir uns der verbreiteten Gewohnheit, mit Gegengewalt auf erfahrene Gewalt zu reagieren."

Ein Appell des Bischofs von Limburg, Georg Bätzing folgte. KAB-Mitglied Harry Fenzl, der häufig die Ostermärsche, Aktionen gegen rechts, gegen Ausgrenzung und für die Menschenwürde mitgestaltet, trug ergreifend Lieder von Rio Reiser, Hannes Wader, Reinhard Mey und Franz Josef Degenhard vor.

Forderung: Verhandeln anstatt zu schießen

Vertreter der Gemeinschaft der Ukrainerinnen und Ukrainer, darunter viele Geflüchtete, sprachen mit ihren Redebeiträgen und Liedern von dem großen Schmerz, den der Krieg ihrem Volk zufügt, von der Forderung nach Frieden und Hilfe durch Europa.

Das Bündnis gab bekannt, dass man mit der Mahnwache appellieren, gemeinsam diskutieren und drei Forderungen deutlich machen wolle: Die Waffen müssen schweigen. Eine nichtmilitärische Konfliktlösung muss her. Es muss alles getan werden, damit verhandelt statt geschossen wird.