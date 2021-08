Menschen in Limburg-Weilburg spenden und helfen

Das THW Weilburg bei einer Fahrt durch das Trümmergebiet. Zwölf Helfer waren eine Woche lang in der Eifel im Einsatz, um Plätze und Wege frei zu räumen. Foto: THW Weilburg

LIMBURG-WEILBURG - Die Hilfsbereitschaft der Menschen im Landkreis Limburg-Weilburg für die Oper der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands ist überwältigend und weiterhin ungebrochen. Etliche Vereine, Organisationen und auch Einzelpersonen haben Geld und Sachspenden gesammelt; einige haben sich entweder mit Hilfsorganisationen oder privat ins Katastrophengebiet begeben, um zu helfen.

Ein vollständiges Bild aller Helfer zu zeichnen, wäre unmöglich. Diese Zeitung möchte dennoch einige Vereine, Verbände und Organisationen zeigen, die sich engagiert haben.

THW Weilburg

Ein Beispiel ist das Technische Hilfswerk (THW) Weilburg, das mit zwölf Helfern für eine Woche in der Eifel - in der Gemeinde Altenahr - im Einsatz war. Mit ihrem Radlader räumten sie Plätze und Wege frei und transportierten Schlamm und Müll weg. Die Weilburger waren zusammen mit ihren Kollegen vom THW Limburg im Einsatz, die mit ihrem Lastwagen das Team unterstützten.

Ein weiteres THW-Team aus Weilburg, der Zugtrupp, arbeitet als Führungsstelle im Bereitstellungsraum am Nürburgring, der für mehr als 1000 Helfer der verschiedenen Rettungseinheiten eine erste Anlaufstelle ist. Dort werden Einsätze koordiniert, die Einheiten versorgt oder Ruheräume bereitgestellt. Ein drittes Team unterstützte die Logistik, indem es Material wie Zelte und Ersatzteile vom Zentrallager des Hilfswerks ins Einsatzgebiet transportierte.

Max-Stillger-Stiftung

Auch die Limburger Max-Stillger-Stiftung verteilt Spenden an Betroffene, zudem waren Offheimer Feuerwehrmänner im Einsatz vor Ort. "Katastrophal", sagt Dennis Schlitt. "Großartig", sagt Max Stillger. Und doch reden die beiden Männer vom gleichen Thema. Schlitt beschreibt die Eindrücke von seinen Einsätzen im von der Flut zerstörten Ahrweiler, Stillger die Hilfs- und Spendenbereitschaft der Menschen. In zehn Tagen sind auf dem Spendenkonto seiner Stiftung mehr als 150 000 Euro eingegangen. "Das ist sagenhaft und übertrifft meine Erwartungen bei Weitem." Schlitt kümmert sich darum, dass das Geld direkt bei Betroffenen in Ahrweiler ankommt. Der 42-Jährige hatte mit seinen Offheimer Feuerwehrkameraden Lukas Mink (25) und Leo DaSilva (24) beschlossen, den Opfern zu helfen. Nachts stellten sie die Ausrüstung zusammen - Pumpen und schweres Gerät -, dann machten sie sich auf den Weg. Hinzugekommen sind in nur zwei Tagen rund 6000 Euro auf dem Konto der Tochter-Stiftung des Limburger Musikers Matthias Distel, bekannt als "Ikke Hüftgold"; dessen "Summerfield Kids Foundation" konzentriert sich auf die Unterstützung von Familien mit Kindern.

Kitas im Bistum Limburg

Auch die Jüngsten machen mit. Kitas im Bistum Limburg rufen zu Spendenaktion auf: Sie bieten Kuchen und Waffeln gegen eine kleine Spende an, verkaufen selbst gebastelte Post- und Glückwunschkarten oder veranstalten Solidaritätsbasare. "Das Schicksal der Menschen, die von der Flutkatastrophe getroffen wurden, hat uns und die Kinder sehr bewegt. Wir waren teilweise selbst vor Ort und konnten uns ein Bild von der schlimmen Lage machen", berichten Anna Carina Weber, Kita-Koordinatorin der Pfarrei St. Bonifatius Wirges, und Katharina Klein, Kita-Koordinatorin in der Pfarrei St. Peter Montabaur. Noch bis Oktober bitten die Einrichtungen und Pfarreien mit kleinen Aktionen und Angeboten um Spenden.

Landkreis Limburg-Weilburg

Schließlich spenden auch die Bürger des gesamten Landkreises Limburg-Weilburg, teilt die Kreisverwaltung mit. Dank der großen Spendenbereitschaft sei bereits die erste Tranche in Höhe von 80 000 Euro an ein extra eingerichtetes Spendenkonto des Landkreises Ahrweiler überwiesen worden. Hierauf verständigt hatten sich Landrat Michael Köberle (CDU) und die Vorsitzende der Bürgermeisterkonferenz, Silvia Scheu-Menzer (SPD). Darüber hinaus denke der Landkreis mit den Städten und Gemeinden über eine mögliche Wiederaufbau-Patenschaft für ein betroffenes Dorf nach. Auch die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der heimischen Städte und Kommunen beteiligen sich mit Spenden. Bisher seien etwas mehr als 103 000 Euro auf den Spendenkonten des Landkreises Limburg-Weilburg eingegangen.