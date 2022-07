Mensfelden ist erwiesenermaßen ein Dorf mit Zukunft

Limburg-Weilburgs Landrat Michael Köberle (rechts) gratuliert den Siegern aus Mensfelden zu ihrem Erfolg beim Regionalentscheid. Foto: Heike Lachnit

HÜNFELDEN-MENSFELDEN - Hünfelden-Mensfelden (heila). Am Ende gab es im Regionalentscheid "Unser Dorf hat Zukunft" mit Mensfelden einen Sieger, doch gewonnen haben alle teilnehmenden Dörfer. Denn indem sie am hessischen Wettbewerb teilnahmen, haben sich die Menschen mit ihren Dörfern auseinandergesetzt, haben Ideen entwickelt und diese in die Umsetzung gebracht. Das sagte auch Landrat Michael Köberle (CDU): "Gewinner sind alle!"

Bürgerschaft vor Ort

ist die treibende Kraft

Lobende Worte fanden auch Landrat Frank Kilian (parteilos) vom Landkreis Rheingau-Taunus sowie die Kommissionsleiterin Petra Jackstein. Sie hoben dabei besonders das ehrenamtliche, bürgerschaftliche Engagement der Teilnehmenden hervor.

Es sind in der Regel nicht die Ortsvorsteher und Bürgermeister, die eventuell den Anstoß zur Teilnahme an dem Wettbewerb geben. Es ist vor allem die Bürgerschaft vor Ort, die die Gemeinschaft in den Dörfern lebt und entwickelt. Insgesamt nahmen 72 Dörfer an dem Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" teil und stellten sich in sechs Regionalentscheidungen der Kommission. Die Kommissionsmitglieder warfen einen Blick auf die Dörfer in den Bereichen Baugestaltung und Siedlungsentwicklung, Grüngestaltung und naturnaher Raum, soziales Engagement und Kultur sowie Wirtschaft. Die zwei Gewinner pro Regionalentscheid präsentieren sich im September beim Landesentscheid. Zwölf Dörfer treten dann noch mal gemeinsam an.

Dabei unterlag der diesjährige Wettbewerb, welcher seit den 1950er-Jahren in Hessen ausgerichtet wird, besonderen Herausforderungen. Denn eigentlich sollte er schon 2020 stattfinden, doch durch Corona wurden die Termine immer wieder verschoben, so Jackstein. Im Januar 2022 gab es dann endlich das Startsignal. Und statt einem Jahr Vorbereitungszeit hatten die teilnehmenden Ortschaften nur wenige Monate. Holger Schmidt vom Orga-Team Mensfelden sagte, dass dies schon eine besondere Herausforderung gewesen sei: "Wir hatten nicht mehr damit gerechnet, dass der Wettbewerb überhaupt noch stattfindet." Es sei dann auch nicht so einfach gewesen, die Bürger direkt wieder zu motivieren und mitzunehmen.

Sieger des mit 5000 Euro dotierten Wettbewerbs war Mensfelden, wo auch die Feier stattfand. Jackstein hob hervor, dass aus dem ehemals zerstrittenen Dorf eine feste Gemeinschaft geworden sei. Lobend hob sie den Mensfelder Kopf und die Heide hervor, die Dank des bürgerschaftlichen Engagements gepflegt und erhalten werden. Auch lobte sie die Landfrauen, die allen Generationen ein Anlaufpunkt bieten.

Noch keine Pläne, was mit dem Preisgeld geschieht

Was sie mit dem Preisgeld realisieren wollen, stehe noch nicht fest, so Holger Schmidt auf Nachfrage. Ein konkretes Projekt gebe es noch nicht. Da sich aber Hünfelden derzeit im Dorfentwicklungsprogramm befinde, gebe es natürlich verschiedene Wünsche. Ein größerer Wunsch wäre die Neubelebung der Ortsmitte rund um die Kirche und entlang der Hauptstraße mit einer Art Dorftreff.

Der zweite Teilnehmer am Landesentscheid ist Wiesbaden-Igstadt. Jackstein sowie die Landräte ermunterten die Anwesenden, dranzubleiben und ihre Orte weiterzuentwickeln. Denn dies sei der Gewinn, gemeinsam etwas aufzubauen und umzusetzen für das Leben vor Ort.