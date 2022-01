Mercedes prallt gegen Renault

Jetzt teilen:

HÜNFELDEN-NAUHEIM - Hünfelden-Nauheim (red). Auto fährt auf geparkten Renault auf: Zu so einem Unfall ist es am Samstag, 8. Januar, in der Oranienstraße in Nauheim. Das schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung.

Laut des Berichts habe ein 20-Jähriger mit einem Mercedes die Oranienstraße in Fahrtrichtung Werschau befahren. Wegen Gegenverkehr musste er hinter einem am Fahrbahnrand geparkten Renault Twingo anhalten. Auf der schneebedeckten Fahrbahn geriet der Fahrer jedoch ins Rutschen und prallte mit der Fahrzeugfront gegen die linke hintere Fahrzeugseite des Renault. Die Polizei schätzt den Schaden, der an beiden Fahrzeugen entstanden ist, auf etwa 4000 Euro.