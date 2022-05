Merenberger Betrieb holt Platz zwei beim IHK-Bildungspreis

Sie nehmen in Berlin an der Verleihung des Bildungspreises teil (v. l.): Nico Schönefeldt, Leiter des Bereichs Ausbildung beim DIHK, das Team von Finalist Focus Industrieautomation GmbH mit Geschäftsführer Markus Michels, (4. v. l.), Jutta Golinski (IHK Limburg), Regina Soldan (Prüferin der IHK Limburg) und Ulrich Heun (Prüfer der IHK Limburg). Foto Markus Braumann/DIHK

MERENBERG - Die Focus Industrieautomation GmbH aus Merenberg hat beim bundesweiten IHK-Bildungspreis in Berlin den zweiten Platz in der Kategorie "Kleine Unternehmen" erreicht. Ausgezeichnet wurde sie für ihr herausragendes Engagement in der beruflichen Bildung.

Mit dem IHK-Bildungspreis würdigen der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) und die Otto-Wolff-Stiftung herausragende Konzepte der betrieblichen Aus- und/oder Weiterbildung. Aus mehr als 100 Bewerbungen wurden zwölf Kandidaten von einer Fachjury für die Endrunde ausgewählt. Diese Finalisten präsentieren sich bei der Preisverleihung in Berlin mit ihren Bewerbungsfilmen der rund 300 IHK-Prüfern umfassenden Ehrenamts-Jury, die die vier Gewinner live bestimmte.

Mischung aus Robotik, Inhalten, Praxis und Spaß

Focus Industrieautomation hatte es mit seinem Focus-Technik-Camp in die Finalrunde geschafft, teilt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Limburg in einer Presseerklärung mit. Ziel der Initiative des Unternehmens sei, Jugendlichen mit einer Mischung aus Robotik, Inhalten, Praxis und Spaß einen Zugang in die Welt der Technik zu ermöglichen, ihre Potenziale zu fördern und sie fit für die Zukunft zu machen.

Das Konzept biete 16 Mädchen und Jungen im Alter von 10 bis 14 Jahren, die Spaß und besonderes Interesse an Technik und Robotik haben, die Möglichkeit, während eines mehrtägigen Camps an die Ausbildung des Fachinformatikers und die Tätigkeiten der IT und Automatisierungstechnik herangeführt zu werden. Das Camp sei so konzipiert, dass die Jugendlichen nicht nur mit-, sondern insbesondere auch voneinander lernten. Eine wichtige Rolle übernähmen die eigenen Azubis, die das gesamte Camp unterstützten und die Teilnehmer anleiteten. So profitierten alle Seiten vom Camp.

"Das Investieren in Bildung ist eine der wichtigsten Aufgaben - nicht nur für die Wirtschaft, sondern für unsere gesamte Gesellschaft. Daher freuen wir uns sehr, dass mit Focus Industrieautomation ein Unternehmen aus der Region Limburg-Weilburg beim diesjährigen IHK-Bildungspreis glänzen konnte", sagt Ulrich Heep, Präsident der IHK Limburg.

Automatisierungstechnik mit der Vernetzung und Digitalisierung von Daten finde man mittlerweile in allen Lebens-, Arbeits- und Wirtschaftsbereichen wieder, so Heep.

Deshalb sei es wichtig, Schüler frühzeitig für Technologie und Wissenschaft zu interessieren. Das Technik-Camp sei eine "tolle Möglichkeit" für Jungen und Mädchen, ihr technisches Wissen und entsprechende Fertigkeiten zu entwickeln.

"Focus Industrieautomation gehört schon seit vielen Jahren zu jenen engagierten Pionieren, Strategen und Visionären, für die die Berufliche Bildung einen wesentlichen Erfolgsfaktor ihrer Personalpolitik darstellt", betont der IHK-Präsident. "Die Ausbildung junger Menschen zu Fachkräften mit hoher fachlicher und sozialer Kompetenz liegt dem Unternehmen besonders am Herzen. Für dieses Engagement sind wir als IHK sehr dankbar."