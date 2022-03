Millionenprojekt: Weilburger Krankenhaus wird neu gebaut

Der Landeswohlfahrtsverband (LWV) mit Sitz in Kassel wird von den hessischen Landkreisen als Kommunalverband getragen und finanziert. Er wiederum ist Alleingesellschafter der Vitos GmbH, die Kliniken und andere Gesundheitseinrichtungen in Hessen mit 6200 Betten betreibt, darunter im Landkreis Limburg-Weilburg am Standort Weilmünster sowie in Hadamar.