Missbrauchs-Kommission nimmt Arbeit auf

Dunkle Wolken über der Katholischen Kirche: Im Bistum Limburg hat jetzt eine Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs in der Kirche ihre Arbeit aufgenommen.

LIMBURG - Die unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs im Bistum Limburg hat sich am 31. Januar konstituiert und wird in den kommenden Wochen ihre Arbeit aufnehmen.

"Ich bin sehr dankbar dafür, dass die Kommission nun mit ihrer Arbeit beginnt und eine umfassende und unabhängige Aufarbeitung sicherstellen wird. Ich danke den Mitgliedern für ihre Bereitschaft, in diesem wichtigen Gremium mitzuwirken. Sie werden mit dafür sorgen, dass Betroffene im Bistum Limburg gehört und Missbrauch verhindert wird", wird Bischof Georg Bätzing nach dem ersten Treffen in einer Pressemitteilung zitiert.

Das Gremium werde die Aufgaben wahrnehmen, die in der "Gemeinsamen Erklärung über verbindliche Kriterien und Standards für eine unabhängige Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche in Deutschland" aufgeführt sind. Es werde insbesondere überprüfen, ob die bereits im Projekt "Betroffene hören - Missbrauch verhindern" erfolgte Aufarbeitung im Bistum Limburg diesen Standards und Kriterien entspricht. Gegebenenfalls würden noch zu erfüllende Anforderungen in die Wege geleitet.

Die unabhängige Kommission besteht aus neun Mitgliedern. Sie wurden von unterschiedlichen Gremien vorgeschlagen und anschließend von Bischof Georg Bätzing für drei Jahre berufen. Je zwei von der Landesregierung Hessen, vom Diözesansynodalrat (DSR) und dem Bischof selbst, sowie drei Mitglieder über den Betroffenenbeirat.

Mitglieder sind: Josef Bill, Claudia Burgsmüller, Stephan Goertz, Laura Kunz, Gregor Noll, Lisa Scharnagl, Claudia Schmidt, Rita Steffes-enn und Karin Walter. Die Kommission wird regelmäßig über ihre Arbeit auch in der Öffentlichkeit berichten.

Caspar Söling, der bischöfliche Beauftragte für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Projekt "Betroffene hören - Missbrauch verhindern", wird der Kommission regelmäßig über den Stand der Implementierung informieren. Informationen zur Aufarbeitung und zum Projekt gibt es auf https://bistumlimburg.de/

beitrag/betroffene-hoeren-

missbrauch-verhindern-1