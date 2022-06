Mit 14 Sattelzügen kommt die Hilfe ins Ahrtal

Ein Baumstamm, der als Treibholz nach der Flutkatastrophe geborgen wurde, trägt die Unterschriften der freiwilligen Helfer. Er wird als Dankeschön an das "Team Guckelsberger" übergeben. Foto: Thorsten Guckelsberger

MENGERSKIRCHEN-PROPBACH - Gespendetes Baumaterial im Verkaufswert von rund 215 000 Euro haben 25 Helfer als "Team Guckelsberger" ins Ahrtal gebracht. Die Vorbereitungen dieser vierten Hilfsaktion dauerten Wochen und wurden zu einer Herausforderung für die Brüder Frank und Thorsten Guckelsberger.

Das Material wurde mit 14 Sattelzügen und zwei 7,5-Tonnern transportiert. Es war damit die bisher größte und umfangreichste Spendenfahrt mit Baumaterial. "Es kamen so viele Materialspenden zusammen, dass es schwierig wurde, genügend Laderaum zu organisieren, um die Materialien ins Ahrtal zu transportieren", erläuterte Thorsten Guckelsberger, stellvertretender Wehrführer in Propbach.

Insgesamt waren 340 Tonnen Sackware, fünf Tonnen Farbe und Putz, 2750 Quadratmeter Rigipsplatten sowie etliche Elektroschalter auf die Fahrzeuge verteilt. "Mit den vier Transporten wurden bis jetzt 848 Tonnen Baumaterial in einem Gesamtwert von circa 310 000 Euro ins Ahrtal transportiert", bilanzierte Guckelsberger. Viele Firmen hatten einen Teil des Materials zu Einkaufspreisen abgegeben.

Gespendet und auch geholfen haben die Freiwilligen Feuerwehren aus Probbach und Runkel. Unterstützend war auch wieder die Feuerwehr Mengerskirchen beteiligt. Markus Glinka sorgte dafür, dass ausreichend Transportfahrzeuge zur Verfügung standen. Nachdem all das Baumaterial im Baustoffzelt Kaiser abgeladen war, gab es für alle Helfer eine besondere Überraschung. Ein Baumstamm, der als Treibholz nach der Flutkatastrophe geborgen worden war, und nun die Unterschriften der freiwilligen Helfer im Baustoffzelt Kaiser trug, wurde als Dankeschön an das "Team Guckelsberger" übergeben. "Dieses außergewöhnliche Dankeschön wird am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Probbach einen Ehrenplatz bekommen", versicherte Thorsten Guckelsberger.

Bereits am Sonntag nach dem Transport ins Ahrtal bildete sich eine lange Schlange vor dem Baustoffzelt und die Materialien konnten so ihre Bestimmung finden.

Ein Dank mit Tränen

in den Augen

"Die Menschen im Ahrtal sind dankbar für diese Unterstützung aus Probbach", sagte er. Wie sehr die Hilfe im Ahrtal benötigt wird, zeige die Reaktion einer älteren Dame, die sich mit Tränen in den Augen und einer festen Umarmung bei Frank Guckelsberger und dem Leiter des Baustoffzelts bedankte, dass sie sich einige Säcke Putz und einen Eimer Farbe von den gespendeten Materialien mitnehmen konnte.

Im Herbst soll es eine weitere Spendenfahrt ins Ahrtal geben. Bis dahin sind weitere Spenden willkommen. Informationen gibt es per E-Mail an th.guckelsberger@t-online.de. Das Ziel der beiden Brüder für die fünfte Spendenfahrt ist, die Menge von insgesamt 1000 Tonnen Baumaterial zu erreichen.