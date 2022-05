Mit 2,9 Promille am Steuer

Mehr als 2,9 Promille ergab der Alkoholtest eines Mannes, den die Polizei am Samstag auf der Autobahn 3 gestoppt hat. Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

BAD CAMBERG - Mit über 2,9 Promille saß am Samstagnachmittag, 28. Mai, ein Mann noch am Steuer seines Fahrzeugs. Er war gegen 14.20 Uhr mit seinem Ford in Schlangenlinien auf der A 3 in Richtung Frankfurt unterwegs. Nachdem das Fahrzeug in Bad Camberg abgefahren war, fahndeten die Streife nach dem Ford, der erneut auf der Autobahn in Richtung Köln unterwegs war. Auch dort, teilte die Polizei mit, habe man die auffällige Fahrweise beobachten. Bei der anschließenden Kontrolle in Limburg schlug den Beamten ein starker Alkoholgeruch entgegen. Ein Alkoholtest ergab ein Ergebnis von über 2,9 Promille. Der 57-jährige Fahrer wurde festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 57-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.