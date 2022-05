Mit 3,5 Promille am Lkw-Steuer

Ein 29 Jahre alter Lkw-Fahrer will in Beselich bei einer Firma Ladung aufnehmen. Den Mitarbeitern fällt aber auf, dass er extrem betrunken ist. Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

BESELICH - "Das Ergebnis fiel mit über 3,5 Promille extrem hoch aus", kommentiert die Polizei den Atemalkoholtest eines Mannes, der am Montagmorgen, 30. Mai, mit seinem Lkw in Beselich unterwegs war. Dass der Mann extrem betrunken war, fiel Mitarbeitern eines Unternehmens in der Beselicher Hans-Harald-Grebe-Straße auf. Sie alarmierten die Polizei, weil sie deutlich festgestellt hatten, dass ein 29-Jähriger Lkw-Fahrer offensichtlich betrunken auf das Firmengelände gefahren war. Dort hatte er Ladung aufnehmen wollen. Die Streife kontrollierte den Mann und führte den Atemalkoholtest durch. Der 29-Jährige wurde festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er seinen Rausch im Führerhaus des Lkw ausschlafen. Den Schlüssel für den Truck behielt allerdings die Polizei.