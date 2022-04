Mit dem Segen in die neue Saison starten

Jetzt teilen:

Vom Oldtimer bis zum Klassiker, vom Mofa bis zur Harley Davidson: Rund 200 motorisierte Zweiräder säumten am Montagmorgen, dem Ostermontag, die Straßen rund um die Kirche in Hadamar-Steinbach. Sie alle wollten für sich und ihr Bike vor dem Start in die neue Saison an der Segnung teilhaben. Den alljährlichen, besonderen Gottesdienst für die Biker hielt Pfarrer Andreas Fuchs ab. Danach war es dann so weit und Pastoralreferentin Birgit Manthe übernahm den Akt der Segnung, in dem sie unter großzügigem Einsatz von Weihwasser die Reihen der Motorradfahrer abschritt und ihnen eine allzeit gute und vor allem auch sichere Fahrt wünschte. Foto: Kerstin Kaminsky