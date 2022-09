Mit der Volkshochschule Limburg-Weilburg in die Ferne schweifen

Die rheinland-pfälzische Landesausstellung "Der Untergang des Römischen Reiches" wird in drei Museen in Trier gezeigt. Bis zum 27. November sind insgesamt 700 Exponate aus 130 Museen und 20 Ländern zu sehen. Die hiesige VHS plant eine Exkursion ins Landesmuseum in Trier für den 15. Oktober. Foto: Oliver Dietze/epd

LIMBURG-WEILBURG - Auch in diesem Jahr können Interessierte mit der Kreisvolkshochschule (VHS) Limburg-Weilburg wieder auf große Fahrt gehen. Die VHS bietet gleich mehrere Studienreisen und Exkursionen an. Die Exkursionen sind meist mit Museumsbesuchen und einem abwechslungsreichen Nachmittagsprogramm verbunden.

In den vergangenen Jahren hat der Weilburger Dieter Boger 55 Exkursionen ausgearbeitet und geleitet. Michael Schneider, Direktor der Kreisvolkshochschule, dankte ihm für seine langjährige Tätigkeit im Bereich der Tagesexkursionen. Er zeigte sich erfreut, dass Boger als Dozent für Mal- und Zeichenkurse der VHS weiterhin zur Verfügung steht. Ab dem kommenden Herbstsemester wird die Kunsthistorikerin Verena Fuchß aus Weilmünster die Exkursionen leiten.

Die nächste Exkursion steht unter dem Titel "Der Untergang des Römischen Reiches". Sie führt am Samstag, 15. Oktober, ins Landesmuseum in Trier.

Der Poet unter den

Künstlern der Moderne

Die Teilnehmenden erfahren dabei, wie Rom in der Antike zur Weltmacht aufsteigen und Jahrhunderte lang weite Teile von Europa beherrschen konnte - und warum dieses Weltreich am Ende zerbrochen ist. Die Hintergründe werden erstmals in einer großen Ausstellung beleuchtet.

Unter dem Titel "Chagall - Welt in Aufruhr" steht die Exkursion, die am 5. November in die Schirn-Kunsthalle in Frankfurt führt. Sie bringt den Besuchern das Werk des Malers Marc Chagall (1887-1985) näher, der als Poet unter den Künstlern der Moderne gilt. Als Maler jüdischer Abstammung verarbeitete Chagall bereits in den frühen 1930er-Jahren den immer aggressiver werdenden Antisemitismus und emigrierte 1941 schließlich in die USA.

Am Nachmittag steht dann ein Besuch im Karmeliterkloster in Frankfurt auf dem Programm, wo außergewöhnliche Fresken zu besichtigen sind. In ihrem ursprünglichen Zustand nach Vollendung der Arbeiten im Jahr 1518 bildeten sie den größten Wandmalereizyklus nördlich der Alpen.

Der Freitag, 7. Oktober, führt zum Wassermuseum und dem Grabungsfeld in Löhnberg. In der Ausgrabungsstätte "Mahrheck" können die Teilnehmenden mit etwas Glück mit eigenen Werkzeugen die versteinerten Überreste von Trilobiten, Brachiopoden, Korallen und Tintenfischen entdecken.

Weitere Exkursionen sind eine Wildpflanzenwanderung im Herbst (Freitag, 7. Oktober), eine Biotop-Führung über die "Odersbacher Hänge" (Samstag, 15. Oktober) und ein Besuch bei der Schaefer Kalk GmbH in Hahnstätten (Mittwoch, 23. November).

Reisen führen nach

Italien, Irland und Spanien

Neben den Exkursionen stehen auch drei Studienreisen im Angebot. Diese führen Kurzentschlossene im September dieses Jahres nach Italien ("Von Rom nach Florenz"), im Mai nächsten Jahres nach Irland ("Irland - Der Norden") und im Oktober 2023 schließlich nach Spanien ("Madrid und Kastilien"). Die Fahrt nach Irland findet vom 17. bis zum 24. Mai 2023 statt. Nach Madrid und Kastilien geht es vom 23. bis zum 27. Oktober 2023. Für alle drei Reisen gibt es noch freie Plätze.

Informationen über das Programm der Kreisvolkshochschule Limburg-Weilburg bekommen Interessierte unter Telefon 0 64 31-9 11 60 oder 0 64 71-21 25. Dort können auch kostenfreie Prospekte für die Reisen und Exkursionen angefordert werden.

Nähere Informationen gibt es auch im Internet unter www.vhs-limburg-weilburg. de.