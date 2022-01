Mit Kniebeugen zum Erfolg

Start ins Berufsleben durch Paar-Kniebeugen: Mit persönlichen Beispielen, Übungen und Rollenspielen werden die Schüler bei der Suche nach dem Traumjob unterstützt. Foto: Erlenbachschule Elz

LIMBURG-WEILBURG - Neue Wege der beruflichen Orientierung gehen die Westerwaldschule Waldernbach, die Erlenbachschule Elz und die Theodor-Heuss-Schule Limburg mit den Seminaren des Start-ups "Mein mutiger Weg".

Das Angebot will nicht nur das Hirn, sondern auch das Herz der Schüler erreichen und damit zur Potenzialentfaltung jedes Einzelnen beitragen. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Limburg und die anderen Partner der Olov-Steuerungsgruppe Limburg-Weilburg, einem Zusammenschluss der regionalen Ausbildungsmarktakteure - Olov steht für "Optimierung lokaler Vermittlungsaktivitäten" -, unterstützen die Projekte in den Schulen.

"Wir wollen die Schüler nicht nur über unterschiedliche Berufsbilder informieren, sondern vor allem die Persönlichkeit der jungen Menschen entwickeln. Erst dann helfen wir ihnen dabei, eine Zukunftsperspektive zu entwerfen und den für sie richtigen Beruf zu finden", erklärt Pascal Keller, Geschäftsführer von "Mein mutiger Weg".

Nach den Kick-off-Veranstaltungen im Dezember unterstützt in den kommenden sechs Monaten das Mutmacher-Team die Schüler mit weiteren digitalen Workshops und Mentoring. Das Herzstück bildet der "Traumjob Campus", in dem sich die Schüler individuell ihren Zukunftswünschen nähern können. Nach Abschluss des Programms evaluieren die beteiligten Schulen die Ergebnisse gemeinsam mit ihren Schülern und der IHK. Die Landesregierung unterstützt das Projekt finanziell mit fast 10 000 Euro. In jeder Schule können rund 60 Schüler der achten bis zehnten Klasse teilnehmen.

Partner in der regionalen Olov-Gruppe sind die Agentur für Arbeit Limburg-Wetzlar, die Gesellschaft für Ausbildung und Beschäftigung (GAB), die Kreishandwerkerschaft, die Volkshochschule, der Landkreis, das Staatliche Schulamt sowie die IHK. Bei den Berufsorientierungsseminaren von "Mein mutiger Weg" wird es nicht nur oft laut, sondern auch emotional. Bei den Kick-off-Veranstaltungen kamen die Schüler wie bei einer Kinopremiere über einen roten Teppich in die Veranstaltungshallen der Schulen. Begrüßt wurden sie vom Team der Mutmacher.

Vier Stunden lang motivierten diese anschließend die Schüler, auf die eigenen Stärken zu vertrauen. Zum Auftakt fanden sich die Teilnehmer zu Paaren zusammen und machten zu dröhnender Popmusik Kniebeugen - die Szene erinnerte eher an ein Fitnessstudio als an eine Veranstaltung zur Berufsorientierung. Jedoch haben alle begeistert mitgemacht.

Es galt, das wurde schnell klar, durchzuhalten - so wie im Berufsleben. Als Keller, der selbst erst 29 Jahre alt ist, von seinen eigenen Erfahrungen nach der Schule berichtete, hörten die Schüler aufmerksam zu. Die Kommunikation auf Augenhöhe sei, so die IHK, bei den Schülern gut angekommen und habe auch die Lehrer überzeugt.

Genia Gütter, Konrektorin der Westerwaldschule Waldernbach, sagt: "Es wurde ein toller Prozess angestoßen, auch durch das Workbook, das in den nächsten Wochen gemeinsam im Unterricht weiterbearbeitet wird." "Das haben die Jungs toll gemacht", sagt Stefan Reitz, Schulleiter der Theodor-Heuss-Schule.