Mit Maske in die Kirche?

Beim Besuch der Ostergottesdienste in Weilburg sind unterschiedliche Vorgaben zu beachten.

LIMBURG-WEILBURG - Das Osterfest steht vor der Tür. Doch wie sieht es in den Kirchen der Region aus? Dürfen Gläubige wieder uneingeschränkt Gottesdienste besuchen? Seit der Corona-Pandemie durften die Gotteshäuser, wenn überhaupt, nur mit starken Einschränkungen besucht werden. Wir haben in Weilburg bei Pfarrer Guido Hepke von der Evangelischen Kirchengemeinde und Hilmar Dutine, Gemeindereferent der Katholischen Pfarrei Heilig Kreuz Oberlahn nachgefragt, was Gottesdienstbesucher in diesem Jahr beachten müssen.

Weihwasserbecken

bleiben leer

Die Zeit der Gottesdienste, die über das Internet in die Häuser der Gläubigen übertragen wurden, ist vorbei. Die Menschen dürfen an den Osterfeiertagen wieder in die Kirchen und in Präsenz an den Gottesdiensten teilhaben.

"Bei unseren Gottesdiensten gibt es keine Zugangsbeschränkungen mehr", teilt Pfarrer Hepke mit. "Wir bitten aber darum, dass sich die Teilnehmenden nicht unbedingt knubbeln."

Es gebe auch keine Platzanweisungen mehr. Die Maske könne am Platz abgenommen werden. "Lediglich beim Singen muss sie getragen werden", betont Pfarrer Hepke. "Wir sind natürlich froh, wenn viele Menschen die Maske weiterhin freiwillig tragen."

Hilmar Dutine verweist auf die seit dem 2. April geltende Dienstanweisung des Bistums Limburg, die auch für die Pfarrei Heilig Kreuz Oberlahn Gültigkeit hat. Danach entfällt der Dienst der Ordner, da es keine Kontrollen mehr gibt. Gottesdienstbesucher sollten die Aushänge im Eingangsbereich der Kirchen und Kapellen beachten. Im Eingangsbereich der Kirchen befinden sich Desinfektionsmittelspender.

"Bei Gottesdiensten besteht keine Abstandspflicht mehr, daher sind alle Abstandsanzeigen und Sitzplatzmarkierungen weggenommen worden", teilt Dutine mit. "Die Maskenpflicht im Gottesdienst besteht aber weiterhin, nicht zuletzt im Blick auf ein verständliches Sicherheitsgefühl der Gläubigen, da die Maske den effektivsten Schutz gegen Infektionen darstellt."

Die unmittelbar in der Liturgie Mitwirkenden - zum Beispiel Zelebranten, Gottesdienstleiter, Lektoren, Kantoren - seien für die Zeit der Ausübung ihres Dienstes von der Pflicht, die Maske zu tragen, befreit. Wo Abstände von 1,5 Metern in alle Richtungen gewahrt werden können, bestehe keine Maskenpflicht. Die Weihwasserbecken allerdings blieben weiterhin leer. Chorgesang sei möglich, unter den Sängern sei aber ein Abstand von 1,5 Metern einzuhalten. Die Kollekte dürfe wieder durch das Herumgeben der Kollektenkörbe erfolgen.

Kollektenkörbe dürfen herumgegeben werden

"Beim Kommuniongang ist die Maske zu tragen, da der Abstand von 1,5 Metern nicht gewährleistet wird", sagt Hilmar Dutine. "Der Kommuniongang kann, was die Wege anbetrifft, deshalb wieder ganz normal erfolgen wie vor der Pandemie." Nach dem Ende der Handkommunionen erfolgen die Mundkommunionen, dabei desinfiziert sich der Kommunionspender nach jedem Kommunikanten die Hand.