Mit Rollkoffer ins Museum

Neon, "Bling Bling" und viel Rosa: Die Fahrt in das Supercandy Pop-Up Museum nach Köln, die die Jugendpflegen aus Weilmünster und Weilburg speziell für Mädchen angeboten hatten, ist bei allen Teilnehmerinnen super angekommen. Das durch Influencer und YouTuber bekannte Museum bietet auf 2000 Quadratmetern Fläche etwa 30 bunt verzierte und poppig gestaltete Räume an, in denen man nach Lust und Laune tolle Fotos von sich und seinen Freunden schießen kann. Viele der 12- bis 18-jährigen Teilnehmerinnen kamen bepackt mit Koffer oder Reisetasche, um möglichst viele coole Outfits zum Wechseln am Start zu haben. Die Jugendpfleger Daniel Valley (Weilmünster) und Thorsten Hänsel (Weilburg) waren sich nach dem positiven Feedback einig, dass dies nicht die letzte gemeinsame Fahrt dieser Art gewesen sein soll. Foto: Carina Staudt