Mit zwei Promille im Krankenfahrstuhl unterwegs

Mehr als zwei Promille hatte ein Betrunkener im Blut, der mit einem Behindertenfahrzeug ein Auto gerammt hat.

BRECHEN-NIEDERBRECHEN - Ein 58 Jahre alter Mann war in Niederbrechen am Donnerstag, 12. Mai, betrunken mit einem sogenannten Krankenfahrstuhl, vergleichbar einem Elektrorollstuhl/Behindertenfahrzeug, unterwegs. Nach Angaben der Polizei fuhr er in der Niederbrechener Amtmann-Finger-Straße gegen ein Auto und flüchtete dann. Offenbar, so die Polizei, hatte er den bremsenden Opel eines 51-Jährigen vor ihm auf der Straße zu spät bemerkt. Obwohl dessen Fahrer versuchte, den 58-Jährigen zum Anhalten zu bewegen, sei dieser unbeirrt weitergefahren und in einem nahe gelegenen Haus verschwunden. Dort wurde er wenig später festgenommen. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über zwei Promille. Der Mann wurde mit zur Dienststelle genommen, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Er durfte die Dienststelle nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen.