Mittelhessen-Wetter: "Blutregen" und extreme Trockenheit

MITTELHESSEN - Er ist wieder da: der Saharastaub und das gleich in Massen! Ab Dienstag kommt er aus Nordafrika über Spanien und Frankreich nach Deutschland und bleibt uns bis zum Wochenende treu. Zudem fällt in Mittelhessen Regen. Dadurch kann der Staub aus der Atmosphäre ausgewaschen werden und färbt sich etwas bräunlich. Das nennt man Blutregen. Spätestens ab Mittwoch ist dann Waschtag bei den Autos angesagt, da sämtliche Scheiben und der Lack von dem Sand verschmutzt sein werden.

Trüb trotz Sonnenschein

Zugleich kann sich ab Mittwoch wieder überall die Sonne durchsetzen. Allerdings ist die Sonne ab und zu ziemlich getrübt, denn der Saharastaub in der Luft bremst das Sonnenlicht teilweise aus. Der Himmel erscheint oft milchig und trüb. Daher nicht wundern, wenn es trotz Sonne am Himmel manchmal nicht so toll nach einem blauen Himmel ausschaut. Der Staub und Sand wurde bei Stürmen in der Sahara aufgewirbelt und zu uns verfrachtet. Mindestens bis zum Wochenende bleibt die Staubkonzentration in der Atmosphäre über Deutschland hoch.

Waldbrandgefahr durch Trockenheit

Auch die Trockenheit geht weiter und das vielleicht bis Monatsende. Sein Sonnenscheinsoll hat der März bis Sonntag schon zu über 97 Prozent erfüllt. Es könnte der sonnigste und trockenste März seit 1881 werden. Die Waldbrandgefahr wird nur vorübergehend in einigen Regionen gedämpft, erreicht aber spätestens am Wochenende überall wieder die zweithöchste oder gar die höchste Warnstufe.

Diplom-Meteorologe Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.me, berichtet: "Was für ein Wetter in diesem März. Extrem trocken und sonnig. Die Temperaturen liegen nun auch leicht über dem langjährigen Mittelwert. Es wird langsam immer wärmer. Mittwoch und Donnerstag könnte zum ersten Mal in diesem Jahr die 20-Grad-Marke erreicht oder gar überschritten werden."

Dürregefahr trotz Regen?

Gestern gab es im Westen und Südwesten Deutschlands auch schon knapp über 18 Grad. Heute soll es dagegen etwas Regen geben, auch in Mittelhessen. 10 bis 15 Liter Niederschlag sind über der Mitte des Landes möglich. "Das ist der Regen, auf den die Natur und die Landwirtschaft dort dringend wartet. Da wird alles erblühen, zumal es ab Mittwoch wieder sehr warm, sonnig und trocken sein wird", so Jung. Durch die Wolken und den Regen gab es in der Nacht auf Montag stellenweise keinen Nachtfrost. Die nächsten Tage werde es nachts dann wieder etwas kühler werden, denn dann sind die Nächte wieder klar. Das sonnige und trockene Wetter gehe ab Mittwoch weiter, wie lange kann man aktuell noch nicht sagen. Sollte sich die Trockenheit bis Monatsende fortsetzen, wäre das eine Jahrhundert-Dürre"Noch nie war ein März seit 1881 so trocken." Etliche Flüsse führten schon Niedrigwasser. "Wollen wir mal hoffen, dass das kein schlechtes Vorzeichen für den kommenden Sommer 2022 sein wird" erklärt Wetterexperte Jung.

So geht es in den kommenden Tagen weiter:

Montag: 9 bis 16 Grad, etwas Regen in der Mitte, sonst recht nett, trocken mit Sonne

Dienstag: 9 bis 16 Grad, in der Mitte Regen, sonst trocken und freundlich

Mittwoch: 13 bis 20 Grad, viel Sonne

Donnerstag: 12 bis 21 Grad, meist freundlich, trocken

Freitag: 12 bis 19 Grad, viel Sonnenschein und trocken

Samstag: 10 bis 17 Grad, sonnig und trocken

Sonntag: 8 bis 16 Grad, oft freundlich und trocken