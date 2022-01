Mittelhessen-Wetter: Island-Orkan trübt Glaskugel ein

Na, wenn dieses Titelbild nicht für Stimmung sorgt?! Leider ist es aber kaum anders zu beschreiben: Die kommenden Tage werden durch die Kombination aus Corona-Welle und nasskaltem Wetter leider nicht schön werden. Foto: dpa

MITTELEHESSEN - Steigen wir gleich dramatisch ein: In Europa ist aktuell ein starker Orkan zu finden. Er liegt allerdings nicht zwischen Biedenkopf und Lauterbach, sondern zwischen Grönland und Island - und bringt dort Spitzenböen von mehr als 200 km/h mit sich. Außerdem kommt es dort auf dem Atlantik zu Wellen mit einer Höhe von mehr als 15 Metern. Das ist recht ordentlich. Keine Sorge: Der Orkan wird uns nicht erreichen. Warum wir das dann erzählen? Weil der Orkan mit seiner Dynamik unser Wetter hier trotzdem ganz schön durcheinanderwirbeln kann. Schauen wir uns den Sturm mal auf einer Europa-Karte an, bevor wir ins Detail gehen.

Der Riesen-Orkan zwischen Grönland und Island ist links oben zu erkennen an der lila Färbung, die Auskunft über den Luftdruck gibt, der im Zentrum weniger als 935 Hektopascal beträgt. ((meteociel.fr))

Was heißt das jetzt genau?

Die Macht des Sturms merkt man an den Berechnungen der Wettermodelle bis zu uns. Diese hüpfen plump ausgedrückt ganz schön hin und her. Mal sehen sie Kaltluft über Deutschland, mal wieder sehr warme Luftmassen. "Da kommt es auf jede Bewegung des Orkantiefs an. Je nachdem, wie es sich verhält, bekommen wir mehr oder weniger Winterwetter ab", fasst Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom YouTube-Wetterkanal wetter.net die Lage zusammen. Der Orkan trübt quasi die Glaskugel der Meteorologen ein. Der Blick über das Wochenende hinaus ist derzeit sehr eingeschränkt, Prognosen schwierig. "Die Wetterlage gestaltet sich in den nächsten Tagen wieder sehr spannend. Alle 6 Stunden berechnen die Wettermodelle neuste Prognosen", präzisiert Jung.

Aber wie geht es kurzfristig weiter?

Unschöne Antwort: erstmal nasskalt. Dabei war es am Donnerstag noch so schön sonnig in Mittelhessen. Die klare, frische Luft und der nur laue Wind luden zu ausgedehnten Spaziergängen und vielen Fotos ein. Dieser Sonnentag kam recht plötzlich, weil das Hoch Alex aus Frankreich seine Fühler bis zu uns nach Hessen ausgestreckt hat. Ab morgen wird es wechselhafter und es gibt Niederschläge. Das setzt sich auch am Wochenende fort. Es wird wie gesagt überaus nasskalt. Ab 300 bis 400 m kann es dabei immer wieder Schneeregen oder Schnee geben. Die Mittelgebirge könnten über das Wochenende hinweg einige Zentimeter Neuschnee abbekommen. Immerhin: Rodeln wäre zumindest dort manchmal wieder möglich. Die folgende Karte zeigt, wie Mittelhessen mal wieder direkt an einer Wettergrenze liegt. Ob letztlich Regen oder Schnee fällt, wird vermutlich - unwissenschaftlich ausgedrückt - kurzfristig lokal von Petrus "entschieden". Aber da es tagsüber zumeist frostfrei bleibt, sind keine stabilen Schneedecken in Sicht. Bis zum 15. Januar sehen die Wettermodelle auch keinen härteren Wintereinbruch vor. Bislang ist der Winter also zwar nass, aber mild.

Samstag, 21 Uhr: Genau bei Mittelhessen geht der Niederschlag über von Schnee (blaue Sternchen) in Regen (grüne Tropfen). Sicher ist hier aber nur: Es kommt ordentlich was runter am Wochenende. ((wetter.net))

Diesmal orkanbedingt besonders unter Vorbehalt: So geht es in den kommenden Tagen weiter:

Donnerstag: 2 bis 6 Grad, zeitweise Sonnenschein, meist trocken

Freitag: 1 bis 6 Grad, nasskalt, ab und zu Schnee oder Schneeregen, ganz unten meist nur Regen

Samstag: 2 bis 5 Grad, Ekelwetter, immer wieder Regen, ab 300 bis 400 m Schneeregen oder Schnee

Sonntag: 1 bis 6 Grad, von West nach Ost Niederschläge, ganz unten meist nur Regen, ab 400 bis 500 m Neuschnee

Montag: 1 bis 7 Grad, viele Wolken, einzelne Schauer, kaum Sonnenschein

Dienstag: 1 bis 7 Grad, das nasskalte Wetter geht weiter

Mittwoch: 1 bis 5 Grad, ein Mix aus Sonne und Wolken, stellenweise etwas Schneeregen oder Regen, ab 500 m Schnee