Motorradfahrer prallt bei Brechen in stehendes Auto

BRECHEN - Am Donnerstagmorgen wurde ein Motorradfahrer bei einem Auffahrunfall auf der B8 bei Brechen schwer verletzt. Eine Streife der Polizei war auf der Bundesstraße im Einsatz, um ein Pannenfahrzeug in einem Kurvenbereich zwischen Oberbrechen und Niederselters abzusichern. Dazu hielten die Beamten den Verkehr wechselseitig an, um den Gegenverkehr passieren zu lassen.

Gegen 8.35 Uhr wurde ein VW von der Polizei angehalten, kurz darauf näherte sich ein Motorrad mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit der Gefahrenstelle. Der 19-Jährige konnte seine Yamaha nicht mehr rechtzeitig anhalten und krachte gegen das Heck des VW. Laut Polizeibericht prallte er mit seinem Körper gegen das Fahrzeug und wurde zu Boden geschleudert.

Zeugen berichten von riskanter Fahrweise des 19-Jährigen vor dem Unfall

Die Polizeibeamten und weitere Verkehrsteilnehmer leisteten sofort erste Hilfe. Anschließend wurde der junge Mann vom Rettungsdienst behandelt und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme meldeten sich mehrere Verkehrsteilnehmer bei der Polizei und berichteten von einer regelwidrigen und riskanten Fahrweise des 19-Jährigen vor dem Unfall.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, die B8 war bis circa 10 Uhr voll gesperrt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 3000 Euro.