Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BAD CAMBERG - Laut Polizeiangaben haben am Samstag gegen 7.30 Uhr zwei Mülleimer in Bad Camberg gebrannt. Tatort ist die Unterführung am Bahnhof. Die Feuerwehr der Stadt hatte den Brand schnell im Griff, teilt die Polizei mit. Es sei glücklicherweise nur geringer Sachschaden in Höhe von geschätzt 300 Euro entstanden. Hinweise nimmt die Polizei Limburg unter Telefon 0 64 31/9 14 00 entgegen.