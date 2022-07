Mülltonnen brennen in Weilburg

Die Weilburger Feuerwehr hat die brennenden Mülltonnen gelöscht. Symbolfoto: Agathe Markiewicz

WEILBURG - In der Weilburger Schlesierstraße haben am Samstag, 9. Juli, gegen 2.15 Uhr ein Müllcontainer und zwei Mülltonnen gebrannt. Das teilt die Polizei mit. Demnach hätten Passanten das Feuer bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Zunächst versuchte eine zügig am Brandort eingetroffene Polizeistreife, den Brand zu löschen. Die Beamten haben ein Ausbreiten der Flammen verhindert. Die Feuerwehr aus Weilburg hat den Brand schließlich komplett gelöscht, heißt es in der Polizeimeldung. Die Beamten schätzen den Schaden auf etwa 1000 Euro. Da die Ursache für das Feuer bislang ungeklärt ist, hat die Kriminalpolizei Limburg-Weilburg die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise: Telefon 0 64 31-9 14 00.