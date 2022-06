Musikverein Runkel lädt zum Pfingstkonzert ein

Sie haben in den vergangenen Wochen bei ihren Proben das Pfingstprogramm vorbereitet: die Musiker des Blasorchesters aus Runkel. Foto: Blasorchester

RUNKEL - Klänge für den Frieden: Mit großer Anteilnahme und Betroffenheit blickt die Welt seit Wochen auf den Krieg in der Ukraine. Zur Unterstützung der Menschen, die vom Konflikt betroffen sind, veranstaltet der Musikverein Runkel am Samstag, 4. Juni, um 20 Uhr ein Benefizkonzert in der Runkeler Stadthalle. Der Eintritt ist kostenfrei, der Verein bittet jedoch um Spenden zur Unterstützung der Kriegsopfer.

Spielen werden an diesem Abend sowohl das Jugendorchester unter der Leitung von Peter Wengel als auch das Blasorchester des Musikvereins. Unter der Leitung des Dirigenten Thomas Pravida haben die rund 50 Musiker des Blasorchesters in den vergangenen Wochen ein Programm aus klassischen Blasorchester-Stücken und moderner Musical- und Filmmusik vorbereitet: Konzertbesucher werden unter anderem zu Klängen aus dem bekannten Musical "Les Misérables" mit auf eine Zeitreise ins Frankreich des 19. Jahrhunderts genommen, Fans von Western-Klassikern dürfen sich auf "Moment for Morricone" freuen, klassische Märsche und Polkas runden das Programm ab. Damit die gesammelten Spenden gezielt dort eingesetzt werden können, wo sie dringend gebraucht werden, soll der Erlös des Konzertabends der "Ukraine Hilfe" der "Summerfield Kids Foundation" des Musikers und Unternehmers Matthias Distel zugutekommen. Mit seiner Stiftung unterstützt der als "Ikke Hüftgold" bekannte Schlagersänger mit verschiedenen Projekten Kinder aus sozial benachteiligen Familien. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine hilft die Stiftung auch Menschen, die auf der Flucht aus dem angegriffenen Land sind. Mit den Spenden werden unter anderem Fahrten in die Grenzgebiete finanziert sowie Einkaufsgutscheine für Geflüchtete.