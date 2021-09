Nach Abschied von Inzidenz: Adieu, Allgemeinverfügung

Maske auf und genau nachlesen: Das empfiehlt sich in Pandemiezeiten besonders, wenn sich die Regeln ändern. In manchen mittelhessischen Kreisen ist dies wieder einmal der Fall. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MITTELHESSEN - Seit dem 23. August gelten im Lahn-Dill-Kreis wegen der erhöhten Sieben-Tage-Inzidenz strengere Corona-Regeln. Diese Regeln, also beispielsweise Teilnehmerbegrenzungen für Veranstaltungen oder Maskenpflicht in Gedrängesituationen, hat der Lahn-Dill-Kreis, aber auch der Kreis Limburg-Weilburg, mit einer Allgemeinverfügung angeordnet. Sie läuft im Lahn-Dill-Kreis an diesem Donnerstag um 24 Uhr aus. Eine neue Allgemeinverfügung wird es nicht geben. Das teilte die Pressestelle des Lahn-Dill-Kreises mit. Hintergrund: Das Land Hessen hat entschieden, sich bei den Corona-Maßnahmen nicht mehr nur auf die Inzidenz als einzigen Indikator zu verlassen. Stattdessen sollen die Hospitalisierungsinzidenz und die Intensivbettenbelegung als wichtige Maßstäbe hinzugezogen werde. Diese Werte werden allerdings für ganz Hessen erfasst, nicht nur für einzelne Kreise. "Für unseren Landkreis gilt ab Freitag die neue Coronavirus-Schutzverordnung des Landes Hessen", sagt Kreis-Pressesprecherin Nicole Zey.

Ähnliche Lage ein paar Kilometer weiter: Weil im Landkreis Limburg-Weilburg mit einer Inzidenz von 100 der landesweite Schwellenwert überschritten war, hatte auch dort bislang die höchste der drei Eskalationsstufen gegolten. Und auch wenn der Landkreis am Mittwoch eine Inzidenz von 106,8 meldet, gilt diese Stufe mit besonderen Auflagen etwa für den Einzelhandel nun nicht mehr. Die entsprechende Allgemeinverfügung für die höchste bisherige landesweite Eskalationsstufe wird aufgehoben.

Mit der bislang gültigen Allgemeinverfügung vom 6. September hatte der Landkreis unter anderem Kontaktregeln, Teilnehmer- und Zugangsbegrenzungen sowie Regelungen zum Negativnachweis und zum Tragen von Masken festgelegt. Die Neufassung der Corona-Schutzverordnung gelte nun schon ab Donnerstag, 16. September. Landesweit sind nun die Hospitalisierungsinzidenz sowie die Belegung der Intensivbetten entscheidende Indikatoren. Es erfolgt eine landesweite Betrachtung und gegebenenfalls ergreift das Land Hessen weitergehende Schutzmaßnahmen.

Lesen Sie auch: Hessen verabschiedet sich von der Inzidenz

"In diesem Zusammenhang ist erneut deutlich zu machen, dass nur die Impfung den Weg aus der Pandemie darstellt. Wer sich bislang nicht hat impfen lassen, wird ermutigt, diesen Schritt zu gehen und sollte dies auch zeitnah tun. Mit einer Impfung schützt man sich und andere", sagte Landrat Michael Köberle (CDU).