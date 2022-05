Nach Arbeitsunfall: Rettungshubschrauber im Einsatz

Nach einem Arbeitsunfall ist am Dienstag in Limburg der Rettungshubschrauber im Einsatz, um den schwer Verletzten in eine Spezialklinik zu bringen. Symbolfoto: dpa

LIMBURG - Nach einem Arbeitsunfall hat in Limburg der Rettungshubschrauber landen müssen. In einem Unternehmen in der Höhenstraße hatten zwei Männer am Dienstag, 10, Mai, eine Maschine getragen. Hierbei soll gegen 10.15 Uhr ein 43-jähriger Mann gestürzt sein. Dabei sei ihm die schwere Maschine auf die Hand gefallen, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste. Das Amt für Arbeitsschutz sei informiert worden, so die Polizei.