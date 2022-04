Nach Sturz auf Radweg: Hubschrauber bringt Frau in Klinik

Jetzt teilen:

RUNKEL - Laut Polizeiangaben ist es am Samstag, 23. April, gegen 19.30 Uhr zu einem Unfall auf dem Radweg 8 zwischen Lindenholzhausen und Ennerich gekommen. Demnach habe dort eine 57-Jährige aus Runkel aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug - einen Segway - verloren uns sei gestürzt. Dabei wurde sie so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden musste.