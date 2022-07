Nach Unfall in Offheim: 18 Tonnen Fleisch werden umgeladen

Mitarbeiter des Limburger Technischen Hilfswerkes laden 18 Tonnen Schweinefleisch aus dem umgekippten Lkw in einen weiteren Lastwagen. Foto: Klaus-Dieter Häring

LIMBURG-OFFHEIM - Zu einem folgenschweren Unfall ist es am Montagmorgen, 11. Juli, nahe des Offheimer Industriegebietes gekommen: Ein umgekippter Fleischtransporter führte nicht nur zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, sondern auch zu einer aufwendigen Bergungsaktion.

Kühlkette durch den Unfall unterbrochen

Der Lkw-Fahrer wollte gegen 7.30 Uhr aus Richtung Ahlbach kommend in Richtung Offheimer Industriegebiet den ersten Kreisverkehr nutzen. Dabei war er nach Auskunft der Polizei zu schnell, der Lkw kippte auf die Seite. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Allerdings hatte er 18 Tonnen Schweinehälften und Schweinefleisch geladen. Durch den Unfall war die Kühlkette unterbrochen worden. Das wiederum hatte zur Folge, dass das Veterinäramt mit gleich mehreren Mitarbeitern vor Ort war, um über die weitere Nutzung der Ladung zu entscheiden.

Zwischenzeitlich hatte der Fleischunternehmer einen zweiten Lkw an die Unfallstelle geordert. Und auch das Technische Hilfswerk Limburg wurde mit insgesamt 18 Helfern angefordert. Sie übernahmen die Innenrumsäuberung des zweiten Lasters und anschließend in vorgeschriebener Schutzkleidung das Umladen des Fleisches. Dies dauerte bis in die Nachmittagsstunden hinein. Anschließend konnte mit einem Spezialkran der umgefallene Lkw wieder aufgerichtet werden. Den ganzen Tag kam es dadurch im Bereich des ersten Verkehrskreisels vor dem Offheimer Industriegebiet zu Behinderungen.