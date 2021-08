Nach Unfall mit Lkw: 20 Kilometer Stau am Elzer Berg

Am Freitagmorgen prallte der Fahrer eines Lastwagen im Bereich des Elzer Bergs gegen die Leitplanke, dabei kippte der Anhänger auf die Seite (Foto: Jörg Fritsch)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

IDSTEIN/ELZ - Ein Unfall auf der Autobahn 3 in Höhe Elz hat zu einer Vollsperrung geführt. Am Freitagmorgen prallte der Fahrer eines Lastwagens im Bereich des Elzer Bergs gegen die Leitplanke, dabei kippte der Anhänger auf die Seite, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Aufgrund der Bergungsarbeiten war die Autobahn in diesem Bereich voll gesperrt. Der umgekippte Anhänger sollte mit Hilfe eines Krans aufgerichtet werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 175.000 Euro. Der Verkehr staute sich bis zu 20 Kilometern.

Weiterer Unfall zwischen Bad Camberg und Idstein

Bereits in der Nacht zum Freitag platzte der Reifen eines mit einem Panzer beladenen Schwertransporters, was zu einer Teilsperrung der A 3 zwischen Bad Camberg und Idstein führte. Auch hier musste die rechte Spur Richtung Frankfurt sowie der Standstreifen aufgrund von technischen Problemen bei den Bergungsarbeiten weiterhin gesperrt bleiben, wie die Autobahnpolizei am Freitagmittag mitteilte.