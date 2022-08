Nachtöffnung im Modellbaupark Weilburg

Reiner Schäfer aus Waldhausen betätigt sich als Modell-Lkw-Fahrer mit einer jungen Testfahrerin. Foto Wolfgang Gerhard

WEILBURG - Der Modellbaupark Weilburg ist eine von zwei Anlagen in Deutschland die für den Maßstab 1:8 geeignet ist. Nun haben sich Modellbauer aus ganz Deutschland auf dem Gelände Im Bangert getroffen. So konnten die Zuschauer die Fahrzeugmodelle auch von Gastfahrern, unter anderen aus Hamburg, München und Magdeburg in Aktion bewundern, ebenso wie die Modelle der Vereinsmitglieder. Darunter waren Bagger, Traktoren, Lastwagen mit Tiefladern, Rettungsfahrzeuge und vieles mehr.

Eine besondere Attraktion für die Kinder war die Möglichkeit, auf einem Modellfahrzeug huckepack mitzufahren. Der neu geschaffene Baggerbereich zog die über 300 Besucher magisch an. Dort sahen sie Modelle im Maßstab 1:8 und im Maßstab 1:14 in Betrieb. An den beiden Öffnungstagen konnten viele neue Mitglieder geworben werden, berichtet das Modellbauteam in einer Pressemitteilung.

Der Verein verweist zudem auf das nächste Öffnungswochenende am Samstag und Sonntag, 10. und 11. September. Es steht unter dem Motto "Nachtfahrt". Der Park, die Fahrzeuge und die Modellhäuser werden dann beleuchtet sein. Geöffnet ist der Modellbaupark am 10. September vom 16 bis 22 Uhr und am 11. September von 11 bis 16 Uhr.