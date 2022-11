Naspa macht nachts die Geldautomaten dicht

Jetzt teilen:

LIMBURG - Geldautomatensprenger sind für viele Geldinstitute nicht nur im Nassauer Land zu einem Alptraum geworden. Bei ihren Taten mit Sprengstoff und Gas richten sie nicht gerade selten Schäden von mehreren Tausend Euro an, um an das Geld aus den Automaten zu kommen.

Die Banken sind daher gezwungen, vermehrt in die Sicherheit ihrer Filialen und SB-Standorte zu investieren, um es den Kriminellen so schwer wie möglich zu machen. Die Leidtragenden können am Ende auch die Kunden sein, wie das Beispiel der Nassauischen Sparkasse (Naspa) zeigt.

Es ist ein einfacher Zettel, der an der Tür des Selbstbedienungs-Foyers der Naspa in Nentershausen hängt. Rot auf Weiß verkündet das Geldinstitut darauf, dass die Räume nur noch von 6 bis 22 Uhr geöffnet sind. "Die Veränderung der Öffnungszeiten erfolgt aus Sicherheitsgründen", heißt es unter anderem auf dem Aushang.

Für die Nassauische Sparkasse, die zu den 15 größten Sparkassen Deutschlands gehört und im Westerwaldkreis, dem Rhein-Lahn-Kreis und dem Kreis Limburg-Weilburg mit insgesamt 35 ihrer Standorte vertreten ist, ist es das letzte Mittel, was in Nentershausen ergriffen wird.

Am Ende für alle Standorte geplant

"Die Nachtschließung ist für alle Standorte geplant und wird sukzessive umgesetzt", erklärt Naspa-Sprecherin Daniela Gramlich auf Anfrage. "Zunehmende Probleme mit Vandalismus und Angriffen auf Geldautomaten", nennt die Sparkasse als Beweggründe für die Schließungsstrategie. Die nächtliche Schließung der Standorte sei neben weiteren Maßnahmen Bestandteil der Empfehlungen der Sicherheitsbehörden, so die Naspa-Sprecherin.

Auf das Geldinstitut mit Sitz in Wiesbaden, hatten es in den vergangenen fast fünf Jahren die Geldautomatensprenger schließlich häufig abgesehen. Seit Jahresbeginn 2018 kam es zu gleich elf Sprengungen beziehungsweise Versuchen, darunter in Limburg-Blumenrod (Juli 2018) und Waldbrunn (Dezember 2018) sowie in Höhr-Grenzhausen (Januar 2022). Der Naspa flog erst in den frühen Morgenstunden des 1. Novembers im Wiesbadener Stadtteil Breckenheim erneut ein Geldautomat in die Luft, wo das Geldinstitut gemeinsam mit der Frankfurter Volksbank ein Selbstbedienungs-Terminal in einem Rewe-Markt-Anbau betreibt.

Bis Ende Oktober sind es bereits 39 Naspa-Standorte, an denen die Nachtschließung umgesetzt wurde. Im November sind weitere vorgesehen.

