Naspa schüttet Spenden aus

Einer der mit einer Spende bedachten Vereine ist der Traktorclub "Ackerkralle", der beispielsweise zu Ernten wie in früheren Zeiten einlädt.

LIMBURG-WEILBURG - Bereits zum dritten Mal hat die Naspa-Stiftung einen symbolischen Scheck an Michael Köberle (CDU), den Landrat des Landkreises Limburg-Weilburg, übergeben.

Die Naspa-Stiftung fördert jedes Jahr rund 500 Projekte von Vereinen und gemeinnützigen Organisationen in ihrem Geschäftsgebiet; seit der Gründung 1990 hat sie nach eigenen Angaben insgesamt mehr als 19 Millionen Euro dafür gespendet. Michael Baumann, Mitglied im Vorstand der Naspa, dankte den Vereinen: "Man kann gar nicht hoch genug anerkennen, was Sie in den Vereinen und Initiativen für die Gesellschaft, für uns alle leisten."

Die Naspa-Stiftung sieht es als Beitrag ihrer gesellschaftlichen Verantwortung an, die Arbeit der Vereine mit Spenden zumindest etwas zu erleichtern, so Baumann. Auch in Zukunft werde die Stiftung das Ehrenamt in der Region fördern - es lohne sich für alle Vereine in der Region, sich zu bewerben.

"Wir möchten so viele Vereine unterstützen wie möglich - damit gute Ideen auch umgesetzt werden können", betonte Baumann. "Deshalb freuen wir uns über jede Bewerbung."

Insgesamt 15 Vereine und Organisationen im Landkreis Limburg-Weilburg erhalten Zuschüsse von insgesamt 38 550 Euro, damit sie ganz konkrete Projekte umsetzen können. Die Spendenempfänger sind:

W MGV Sängerbund 1851 Dehrn

W Traktorclub "Ackerkralle" Taunus-Westerwald

W Jugendfeuerwehr Beselich-Obertiefenbach

W RSV 1918 Weyer

W Tennisclub Grün-Weiß Frickhofen

W Turn- und Sportgemeinde 1907 Niederzeuzheim

W Förderverein Grundschule Linter

W Verkehrs- und Verschönerungsverein Frickhofen

W Sportclub 1960 Dombach

W TTC Grün-Weiß Staffel 1953

W Katholische öffentliche Bücherei St. Nikolaus Elbtal

W Freiwillige Feuerwehr Oberzeuzheim 1929

W Musikkameraden Oberzeuzheim 1970

W Rasensportverein "Viktoria" 1913 Dauborn

W Turn- und Sportverein 1910 Niedershausen