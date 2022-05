Naspa-Stiftung hilft Vereinen in Limburg-Weilburg

15 Empfänger im Landkreis dürften sich über Zuschüsse für ihre Projekte und Ideen freuen: Michael Köberle (l.), Landrat und Kuratoriums-Mitglied der Stiftung, und Michael Baumann, Vorstandsmitglied der Naspa. Foto: Naspa

LIMBURG-WEILBURG - Die Naspa-Stiftung der Nassauischen Sparkasse hat wieder Schecks für ehrenamtliches Engagement im Landkreis Limburg-Weilburg übergeben - zumindest symbolisch.

Willkommener Zuschuss

für vereinsprojekte

Seit ihrer Gründung 1990, so schreibt die Naspa in einer Mitteilung, unterstütze die Stiftung regionale Vereine und Organisationen; insgesamt habe sie fast 20 Millionen Euro ausgeschüttet. 15 Empfänger im Landkreis Limburg-Weilburg dürften sich aktuell über Zuschüsse für ihre ganz konkreten Projekte und Ideen freuen.

Insgesamt habe die Naspa Stiftung 38 750 Euro an Vereine und Initiativen überwiesen. Und auch in Zukunft werde sie Projekte in ihrem Geschäftsgebiet finanziell unterstützen.

Zu den Spendenempfängern im Landkreis zählten bei dieser Übergabe: Deutsch-Französische Freundschaft Werschau/Courcy, Hintermeilinger Geschichts- und Museumsverein, Tennisclub Rot-Weiß Limburg, Autorentreff Bad Camberg, FCA Niederbrechen 1911, Freiwillige Feuerwehr Hangenmeilingen, Kulturvereinigung Hadamar, Schullandheim Burg Waldmannhausen, Pfarrgemeinderat der katholischen Pfarrgemeinde "St. Jakobus" Lindenholzhausen und der Herzenbergverein Hadamar. bedacht werden außerdem der TuS Eisenbach 1923, Pool-Billard-Verein Limburg, SC Ennerich 1950, Kitzrettung Limburg und der TC Selters.