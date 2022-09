Neubau des Weilburger Krankenhauses als beste Lösung für alle

Der Erste Kreisbeigeordnete Jörg Sauer (v.l.), Prokurist Jörg Bühring, Geschäftsführer Thomas Schulz, Landrat Michael Köberle, Sektionssprecher Klaus Rohletter, Bürgermeister Johannes Hanisch und Fördervereins-Vorsitzender Hans-Peter Schick sind sich einig: Der Neubau des Kreiskrankenhauses ist die beste Lösung. Foto: Margit Bach

WEILBURG - "Der Neubau des Weilburger Krankenhauses ist die beste Lösung für die Bevölkerung, die Mitarbeiterschaft sowie den Landkreis und Vitos", hat Landrat Michael Köberle in einem Informationsgespräch mit Vertretern der Sektion Limburg-Weilburg des Wirtschaftsrates betont. Das geht aus einer Pressemitteilung des Wirtschaftsrates hervor.

Das medizinische Angebot wachse ebenso deutlich wie die Mitarbeiterzahl von 600 auf rund 950, so der Landrat. Derzeit werde eine Machbarkeitsstudie erstellt. Der Neubau beinhalte auch den Vorteil, dass das Land Hessen eine hohe finanzielle Förderung in Aussicht stellt; die Neubaukosten werden sich auf über 100 Millionen Euro belaufen, so der Landrat.

Der Neubau soll zwischen dem derzeitigen Krankenhausstandort und der Straße "Am Steinbühl" errichtet werden, und zwar als gemeinsames Haus von Landkreis und Vitos. Klaus Rohletter, Sektionssprecher des Wirtschaftsrates Limburg-Weilburg, sieht in dem Krankenhausneubau viele Gewinner: "Der Neubau ist wichtig für alle Patienten und die Mitarbeiter. Der Bevölkerung gibt er die Sicherheit einer umfassenden und qualifizierten medizinischen Versorgung vor Ort. Aber auch der Landkreis und die Stadt gewinnen, denn schließlich fließen öffentliche Fördergelder in den Landkreis und damit auch Aufträge für die Wirtschaft."

"Für uns geht ein Traum in Erfüllung", freute sich der Vorsitzende des Krankenhaus-Fördervereins Hans-Peter Schick. "Unser Verein wurde 1997 gegründet, um für den Erhalt des Kreiskrankenhauses in Weilburg zu kämpfen und die Arbeit des Krankenhauses zu fördern. Jetzt steht mit dem Beschluss des Neubaus der dauerhafte Fortbestand eines Krankenhauses in Weilburg fest."

Förderverein will

weiter aktiv sein

Hat der Verein das Krankenhaus mit bisher bereits über 400.000 Euro gefördert, wird der Förderverein nun auch Gespräche mit Vitos über eine künftige Zusammenarbeit führen.

Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) sicherte zu, dass die Stadt zügig für das erforderliche Baurecht zum Krankenhausneubau sorgen werde.

Krankenhaus-Geschäftsführer Thomas Schulz skizzierte in der Gesprächsrunde die deutlichen Vorteile des Neubaus gegenüber allen An- und Umbauten.