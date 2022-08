3 min

Neue Attraktion: Wasser in Löhnberg "perlt wie Champagner"

Ein 140 000 Euro-Bau ist eingeweiht worden: In einem Pavillon und einer Hand-Pumpe können sich Besucher direkt am Radweg R7 gesundes Mineralwasser in der Nähe der Lahn zapfen.

Von Mika Beuster Redakteur Weilburg