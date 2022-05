Neue Chefin bei der Staatsanwaltschaft Limburg

"Ein bekanntes Gesicht kehrt an die Staatsanwaltschaft Limburg zurück" (v.l.): Olaf Nimmerfroh (Zentralabteilungsleiter), Staatsministerin Eva Kühne-Hörmann, Ingrid Richter und Peter Speth (Abteilungsleiter I). Foto: Justizministerium

LIMBURG-WEILBURG/WIESBADEN - Ingrid Richter wird ab dem 9. Mai Leitende Oberstaatsanwältin der Staatsanwaltschaft Limburg und damit die Nachfolgerin von Michael Sagebiel. Zuvor war sie Präsidentin der IT-Stelle der hessischen Justiz in Bad Vilbel.

Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) sagte: "Der breite Erfahrungsschatz von Frau Richter, zusammen mit dem nötigen Glück und Fingerspitzengefühl, sind die ideale Voraussetzung zu einer erfolgreichen Leitung einer Behörde. Zudem kehrt mit ihr ein bekanntes Gesicht an die Staatsanwaltschaft Limburg zurück. Für diese Tätigkeit an alter Wirkungsstätte wünsche ich Frau Richter viel Freude bei der Arbeit und eine glückliche Hand."

Richterin auf Probe bei der Staatsanwaltschaft Görlitz

Ingrid Richter wurde 1966 in Regensburg geboren. Nach dem Abitur begann sie 1985 mit dem Studium der Rechtswissenschaften an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt. 1991 legte sie Ihre erste juristische Staatsprüfung ab. Ihren juristischen Vorbereitungsdienst begann sie 1992 im Landgerichtsbezirk Frankfurt. Ihre zweite juristische Staatsprüfung legte Richter 1995 ab. Im Juli 1995 wurde sie zur Richterin auf Probe bei der Staatsanwaltschaft Görlitz berufen. Am 3. Juli 1998 wurde Ingrid Richter zur Staatsanwältin bei der Staatsanwaltschaft Görlitz ernannt.

Am 1. November 2000 erfolgte die Abordnung nach Hessen. Zunächst an die Staatsanwaltschaft Limburg/Zweigstelle Wetzlar und an die Staatsanwaltschaft Gießen. Im September 2001 erfolgte die Versetzung an die Staatsanwaltschaft Frankfurt und die Abordnung an die Staatsanwaltschaft Limburg.

Präsidentin der IT-Stelle

der hessischen Justiz

Die Versetzung nach Limburg erfolgte im Dezember 2002. Von 2003 bis Dezember 2005 und von August 2006 bis Juni 2007 war Ingrid Richter an die Generalstaatsanwaltschaft und im Dezember 2005 bis Juni 2006 an die Staatsanwaltschaft Frankfurt abgeordnet.

Im Januar 2012 erfolgte zunächst die Abordnung an die IT-Stelle der hessischen Justiz in Bad Vilbel, im Februar 2012 dann an das hessische Ministerium der Justiz. Dort wurde sie zur stellvertretenden Leiterin der Abteilung I "Informationstechnik und Modernisierung, Justizcontrolling, Organisation und Liegenschaften" bestellt. Mit Wirkung vom 17. Oktober 2016 wurde sie zur Präsidentin der IT-Stelle der hessischen Justiz in Bad Vilbel ernannt.