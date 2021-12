Neue Schilder für den Walking-Park

Bürgermeister Jens-Peter Vogel (v.l.), Sabine Bogner (Tourist Info Stadt Bad Camberg) und Carolin Pfaff (stellvertretende Leiterin und forstliche Beratung Naturpark Taunus) stellen die neuen Schilder vor. Foto: Naturpark Taunus

BAD CAMBERG - Der Walking-Park in Bad Camberg ist seit Kurzem wieder mit neuen Wegweisern und Infotafeln ausgestattet. Das Gemeinschaftsprojekt zwischen der Stadt Bad Camberg und dem Naturpark Taunus ist damit "renoviert"..

Seit 2005 besteht der Walking-Park in Bad Camberg. Durch die Ausweisung dreier Strecken, die sich durch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade und Länge kennzeichnen lassen, bietet der Walking-Park Möglichkeiten für jedes Laufniveau.

Die seit der Einrichtung stehenden Wegweiser und Infotafeln hatten inzwischen ihren Dienst geleistet und zeigten erhebliche Abnutzungs- und Verwitterungserscheinungen. Sie wurden jetzt durch neue Wegweiser aus Aluminium im aktuellen Naturpark-Design sowie zeitgemäße Infotafeln ersetzt. Die Wegweiser stehen an markanten Abzweigen entlang der Strecken, die beiden Infotafeln stehen im Kurpark der Stadt sowie am Wanderparkplatz des Naturparks "Vorderwald". "Die stabileren und gegen Vandalismus resistenteren Schilder tauschen wir sukzessive auf der gesamten Naturpark-Fläche aus", so Carolin Pfaff, stellvertretende Leiterin des Naturparks Taunus.