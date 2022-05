Neue Schilder weisen auf Limburgs Städtepartnerschaften hin

Die Schilder der Limburger Partnerstädte zeigen hier Bürgermeister Marius Hahn und Astrid Siegel (Stadt Limburg) sowie (hinten v.l.) Dirk Donde und René Dacyk vom Bauhof. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG - An drei Standorten sind nach Mitteilung der Stadtverwaltung Limburg vom Bauhof neue Schilder angebracht worden, die auf die drei Partnerstädte Sainte Foy-lès-Lyon in Frankreich, Oudenburg in Belgien und Lichfield in Großbritannien hinweisen.

Die Hinweisschilder finden sich nun an der B 8 von Limburg-Süd kommend etwa in Höhe des Wohngebietes Meilenstein sowie ebenfalls auf der B 8 von Limburg-Nord aus in Richtung Stadt hinter der Lichfield-Brücke und dem Ortseingangsschild. Auch in der Stadt könnten ab sofort die geografischen Positionen und die Entfernungen, angegeben in Luftlinie zu den drei Partnerstädten, am Bahnhofsvorplatz gegenüber der evangelischen Kirche betrachtet werden.

1986 seien 20 von den Schildern, die auf die Partnerstädte hingewiesen haben, aufgestellt worden. Die Anzahl habe sich bis 2017 kontinuierlich halbiert- sei es durch Umweltfaktoren oder Vandalismus. Da nun auch an den letzten Hinweisschildern der Zahn der Zeit genagt habe, hat sich der Magistrat bereits im vergangenen Jahr dafür ausgesprochen, dass nur noch an den drei Standorten auf die Partnerstädte hingewiesen werde.

Jeweils eins der alten Schilder wird nun im Stadtarchiv der Stadt Limburg aufbewahrt und dem Limburger Partnerschaftsverein zur Verfügung gestellt.