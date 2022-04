Neue Selbsthilfegruppe gründet sich in Limburg

Im Landkreis Limburg-Weilburg gibt es eine neue Selbsthilfegruppe für Angehörige von Menschen mit einer psychischen Erkrankung. Symbolfoto: Gabriele Lermann

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Die Selbsthilfekontaktstelle im Landkreis Limburg-Weilburg unterstützt die Initiative zur Gründung einer Selbsthilfegruppe für Angehörige von Menschen mit einer psychischen Erkrankung. Das erste Treffen findet am Donnerstag, 28. April, um 17 Uhr in Limburg statt.

Eine Teilnahme ist ausschließlich nach vorheriger verbindlicher Anmeldung möglich, um die maximale Teilnehmerzahl und das Hygienekonzept einhalten zu können. Der Besuch der Gruppe ist vertraulich und kostenfrei.

Eine weitere Gruppe für Angehörige von Menschen mit psychischen Erkrankungen hat sich in Bad Camberg gegründet. Interessierte an der Selbsthilfegruppe in Limburg oder Bad Camberg wenden sich vertrauensvoll an die Selbsthilfekontaktstelle telefonisch unter 0 64 31-29 66 35 oder per Mail an selbsthilfe@ limburg-weilburg.de.