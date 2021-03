Neuer Chef an der Technikakademie Weilburg

Holger Schmidt leitet jetzt die Technikakademie Weilburg und die Glasfachschule. Foto: Staatliche Fachschule Weilburg-Hadamar

WEILBURG/HADAMAR/HÜNFELDEN - Weilburg/Hadamar/Hünfelden (red). Die Technikakademie Weilburg und die Glasfachschule Weilburg haben einen neuen Chef: Holger Schmidt ist von der leitenden Schulamtsdirektorin Theresa Rohde kommissarisch als Leiter der Staatlichen Fachschule Weilburg-Hadamar (FWH) eingeführt worden.

"Es ist in der Tat ein etwas ungewöhnliches Format, mittels Videokonferenz eine Amtseinführung vor dem Kollegium auszusprechen. Denn eine Würdigung im persönlichen Rahmen ist sicherlich deutlich schöner", so Theresa Rohde in ihrer Begrüßung.

In ihrer Einführungsrede betonte die leitende Schulamtsdirektorin, dass die zurückliegenden Jahre für die 2015 fusionierte Schule nicht immer einfach waren und mit der Ernennung von Holger Schmidt die Zukunftsbelange der Staatlichen Fachschule Weilburg-Hadamar mit ihren beiden Schulstandorten nun in sehr guten Händen sei.

Holger Schmidt habe bereits seit August 2019 in Krankheitsvertretung viele positive Entwicklungen zusammen mit dem Kollegium bewirken können. So wurden eine neue Verwaltungsstruktur, verbesserte Öffentlichkeitsarbeit und neue Wohnheimregelungen sowie wichtige Modernisierungsarbeiten in Gang gesetzt. Auch wurden neue Fachrichtungen und weitere Bildungsangebote in Teilzeit eingeführt.

Ungewöhnlich: Ernennung per Videokonferenz

Wörtlich bemerkte Theresa Rohde mit einem zwinkernden Auge: "Er packt viele Dinge an und initiiert an allen Ecken und Enden", sodass auch sie selbst - und dies nahezu täglich - mit unterstützenden Aufgaben im Schulamt konfrontiert sei.

Als Geschenk packte die Schulamtsdirektorin dem neuen Schulleiter in Distanz einen symbolischen Koffer mit zahlreichen guten Wünschen für seine Arbeit: gutes Schuhwerk für neue innovative Wege, die manchmal auch etwas steinig sein können; ein Fernglas, welches sinnbildlich für das Ausmachen von Visionen und Talentsuche in der Personalentwicklung stehen soll und eine Sanduhr, die helfen soll, damit man die Zeit für die Anliegen der Schulgemeinde findet, aber auch für die eigene Erholung.

Holger Schmidt bedankte sich für das große Vertrauen, welches ihm auch vom Kollegium und der Schulverwaltung entgegengebracht wurde. "Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe und weiß auch das Staatliche Schulamt und das hessische Kultusministerium unterstützend hinter mir", so der neue Schulleiter.

Holger Schmidt wohnt in Hünfelden-Mensfelden, ist 54 Jahre alt, verheiratet und hat drei volljährige Töchter. Nach dem Abitur absolvierte er eine Banklehre bei der Limburger Volksbank und absolvierte danach seinen Wehrdienst. Sein Studium der Wirtschaftswissenschaften in Mainz hat ihn dann auch zur Pädagogik geführt.

An der Wilhelm-Knapp-Schule in Weilburg unterrichtete er in 23 Jahren unter anderem die Verwaltungsfachangestellten im Landkreis und setzte sich als stellvertretender Schulleiter in vielfältiger Weise für die Belange der Kreisberufsschule ein.

In seiner Freizeit engagiert er sich für den regionalen Sport und ist hier im Vorstand des Turngaues Mittellahn tätig. Seine sportliche Heimat ist der Mensfelder Kopf und der TuS Mensfelden, dem er auch in seiner Funktion als Vorsitzender seit über zwei Jahrzehnten zur Verfügung steht.