Neuer Energiesparmotor für die Kläranlage in Weilmünster

Der Pumpenmotor der Kläranlage Weilmünster soll durch einen Energiesparmotor ersetzt werden. Foto: Dorothee Henche

WEILMÜNSTER - Weilmünster (red). Die Energieeffizienz Kommunal Mitgestalten gGmbH (EKM) fördert im Landkreis Limburg-Weilburg ein weiteres Projekt zum Klimaschutz. Für den Austausch des Pumpenmotors in der Kläranlage erhält der Marktflecken Weilmünster insgesamt 5397 Euro für einen neuen Energiesparmotor.

Einen entsprechenden Förderantrag bewilligte der EKM-Regionalausschuss Süd in seiner Sitzung in Dillenburg, an der unter anderem Vertreter der an der EKM beteiligten Kommunen teilgenommen haben. Im Landkreis Limburg-Weilburg gehören die Gemeinden Villmar und Weilmünster der EKM an.

Die gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung des Klimaschutzes unterstützt unter Federführung der Kommunen konkrete Projekte der Allgemeinheit, die für einen wirksamen Klimaschutz in den Städten und Gemeinden der Region sorgen.

Auch Bürger und Vereine können Förderanträge stellen

Bürger, Gewerbetreibende, Vereine, Institutionen oder die Kommune können Förderanträge für bestimmte Projekte zum Klimaschutz an die EKM stellen. Diese prüft die Anträge und erteilt die Förderzusagen.

Die jährlich von der EAM-Tochtergesellschaft EAM-Netz zur Verfügung gestellten Fördermittel orientieren sich an der jeweiligen Einwohnerzahl der beteiligten Kommunen, in denen das Unternehmen das eigene Strom- und Erdgasnetz betreibt.