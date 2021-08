Neuer Plan für Limburgs uraltes Rekordhaus

Der Eingang des Hauses "Römer 2-4-6" ist nur über eine Treppe zu erreichen. Direkt hinter der Eingangstür liegt die große Halle des Hauses. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG - Das Haus "Römer 2-4-6" aus dem Jahr 1289 gilt als ältester frei stehender Fachwerkbau Deutschlands. Die Vergangenheit macht das Gebäude zu einem Denkmal von nationaler Bedeutung. Seine Zukunft soll dazu dienen, den Fachwerkbau in Limburg in einer Ausstellung zu präsentieren.

Das "Zentrum für Deutsche Chormusik", teilt die Stadt Limburg mit, ist inzwischen aus dem historischen Gebäude ausgezogen. Über viele Jahre diente es dazu, Literatur zur Chormusik zu sammeln. Doch die Last des Papiers nahm überhand. Zudem bindet Papier die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit, was für einen Fachwerkbau nicht gut ist.

Seitdem das "Zentrum für Deutsche Chormusik" den "Römer 2-4-6" verlassen hat, haben sich die Bemühungen um eine Umnutzung intensiviert. Der Magistrat, informierte die Stadt Limburg, habe nun die grobe Konzeption für ein Ausstellungshaus zum Fachwerkbau in Limburg zur Kenntnis genommen und gleichzeitig beschlossen, für eine genauere Planung 25 000 Euro in den kommenden Haushalt einzustellen.

Der große Saal im zweiten Obergeschoss eignet sich nach Einschätzung des Freien Instituts für Bauforschung und Dokumentation in Marburg für Wechselausstellungen, um die Unterschiede zwischen dem Fachwerkbau in Limburg und anderen Regionen zu zeigen.

Die vorgelegte Konzeption ist vom Freien Institut für Bauforschung und Dokumentation in Marburg (IBD) erarbeitet worden, das seit vielen Jahren die Arbeiten an den Fachwerkhäusern der Limburger Altstadt begleitet, aber auch Bodenuntersuchungen vornimmt und die Baugeschichte des Limburger Schlosses erforscht. Eine Art museales Angebot zum Thema Fachwerk fehlt nach Einschätzung des IBD in einer der attraktivsten Fachwerkstädten Deutschlands. Für dieses Angebot biete sich der "Römer 2-4-6" geradezu an und sei zugleich selbst das wichtigste Exponat der Ausstellung.

Gebäude für Öffentlichkeit zugänglich machen

Für den Ersten Stadtrat Michael Stanke (CDU) wird das Haus mit seiner Ausstellung eine wichtige Anlaufstation für die Stadtführungen sein, denn an keiner anderen Stelle gebe es dann gebündelt so viele Informationen zum Thema Fachwerk. Bürgermeister Marius Hahn (SPD) hofft, dass es nach der langen Phase der Fremdnutzung nun gelingt, das Denkmal von nationaler Bedeutung einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen und gleichzeitig über die Besonderheit der Fachwerkstadt Limburg zu informieren.

Nach Einschätzung des IBD ist das in Limburg vorzufindende Fachwerk in einem Umfang erforscht, wie in kaum einer anderen Stadt. Durch diese intensive Forschungsarbeit sei auch bekannt, dass Limburg neben Esslingen am Neckar die Stadt mit den meisten Fachwerkbauten aus dem 13. Jahrhundert ist. Dieses Alleinstellungsmerkmal sei bisher zu wenig gewürdigt und wahrgenommen worden.

Vorgesehen ist im "Römer 2-4-6" eine Ausstellung, die sich verschiedener Medien bedient und die zunächst einmal im Rahmen von Stadtführungen besichtigt werden soll. Als Ausstellungsräume stehen der Keller, das Dach sowie drei Ebenen zur Verfügung, die von unterschiedlichen Gruppen zeitgleich besucht werden könnten.

Der Keller stellt nach Einschätzung des IBD bereits durch seine Raumwirkung ein Monument für sich dar, das durch eine entsprechende Beleuchtung noch weiter aufgewertet werden könne. Im Keller befinden sich Hinweise auf eine frühere Zweigeschossigkeit, es gibt den angedeuteten Mikwenschacht - eine Mikwe ist ein jüdisches Tauchbad zur rituellen Reinigung - mit dem abdeckenden Schöpfstein, das Kloakengewölbe mit Fallschacht und weitere Besonderheiten. All dies gelte es zu erläutern, ohne die Raumwirkung zu beeinträchtigen. Zudem könnten kleine Modelle von Mikwe und Fallschacht dies ergänzen und es zudem noch eine Erläuterung zum Limburger Kellerkataster geben.

Im Erdgeschoss ist in der Halle eine allgemeine Einführung zum Gebäude vorgesehen, wobei ein Großbildschirm die Ausführungen der Stadtführer ergänzen soll; es ist auch ein Einführungsfilm möglich. In den weiteren Erdgeschossräumen soll dann über das Haus und seine Entwicklung im Mittelalter und in der Neuzeit informiert werden, zudem ist ein Raum den Küchen gewidmet, die die wichtigsten Funktionsräume waren.

Das erste Obergeschoss soll sich thematisch dem Fachwerkbau in Limburg widmen, wobei zeitlich in drei Epochen unterschieden wird, in das 13. Jahrhundert, das 14. und 15. Jahrhundert und in die Neuzeit. Dabei soll mit Tafeln und Modellen gearbeitet werden. Im zweiten Obergeschoss ist nach der vorgelegten Konzeption vorgesehen, das Limburger Fachwerk im Vergleich mit anderen Regionen zu betrachten. Das soll in Wechselausstellungen geschehen, die sich zum Beispiel dem spätmittelalterlichen Fachwerkbau in Franken widmen oder dem frühneuzeitlichen Fachwerkbau in Süddeutschland und vieles mehr. Dabei könne auf eine Vielzahl bereits existierender Modelle zurückgegriffen werden.

Im Dachgeschoss, das von Gruppen bis maximal zehn Personen gleichzeitig besucht werden kann, könnten Limburger Dachkonstruktionen erklärt werden. Dabei biete sich der lang gestreckte Raum des Dachgeschosses ganz besonders an, der selbst eine sichtbare mittelalterliche Dachkonstruktion aufweist.

Limburgs Bedeutung als Fachwerkstadt hervorheben

Auch die Barrierefreiheit ist vom IBD geprüft: Grundsätzlich ist Barrierefreiheit nur mit Aufzügen möglich. Zwei Standorte sind dabei untersucht worden, wobei ein Aufzug an der Nordseite aufgrund von Eingriffen in die Bausubstanz ausscheidet und auch der Keller nicht zu erschließen ist. Auf der Südseite ist zwar ein Aufzug technisch möglich und würde auch alle Ebenen des Hauses einbeziehen, doch aus Sicht der Denkmalpflege wird davon abgeraten. Die zum Platz der Mikwe zugewandte Fassade des ältesten Fachwerkgebäudes von Limburg würde erheblich beeinträchtigt und der Anbau eines Aufzugs würde die bauliche Darstellung der Mikwe negativ beeinflussen.

Barrierefreiheit ist

schwierig umzusetzen

Was als möglich eingeschätzt wird, ist ein behindertengerechter Zugang zur Halle im Erdgeschoss. Dies lasse sich gegebenenfalls durch einen Lifter an der Eingangstreppe und einer kleinen Rampe über die Eingangsschwelle erreichen.

Abweichend von der Vorstellung des IBD, in dem Ausstellungshaus sehr stark auf Modelle zu setzen, empfiehlt die Fachabteilung der Stadtverwaltung, es in der Ausstellung lediglich bei dem Modell des Hauses "Römer 2-4-6" zu belassen und in allen anderen Fällen auf moderne Medien und digitale Darstellungsformen zu setzen.