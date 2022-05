Neuer Tourismuskatalog "Limburg - Alles drin." erschienen

Die erste Auflage des Tourismuskatalogs 2022 liegt in der Tourist-Info, im Bürgerbüro und dem Stadthaus aus. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG - Aus vielen Werken wird eins: Gemeinsam mit dem Verkehrs- und Verschönerungsverein Limburg hat das Amt für Stadtmarketing und Touristik einen neuen Tourismuskatalog mit dem Titel: "Limburg - Alles drin." aufgelegt.

In den 60 Seiten finden sich neben einem Stadtplan in der Mitte des Heftes nun die Altstadtführungen, ein Hotel- und Gaststättenverzeichnis, Wander- und Fahrradrouten, Ausflugsmöglichkeiten, Veranstaltungen, Kulturangebote sowie Limburger Anekdoten.

"Statt vieler Einzelwerke gibt es alle wichtigen Informationen für Besucher in einer Broschüre", erläutert Hilmar von Schenck, Amtsleiter für Stadtmarketing und Touristik, die Auflage des Kataloges.

Alle Infos kompakt zusammengefasst

"In der digitalen Welt hat heute natürlich jeder schnell sein Smartphone zur Hand, doch auch der gute alte Stadtführer hat noch seine Berechtigung", so von Schenck weiter. Neben der gedruckten Ausgabe des aktuellen Jahres wird es auch eine virtuelle Form als interaktive PDF auf der Website der Stadt geben. Im kommenden Jahr soll dann eine zweite Fassung herausgegeben werden. Interessierte Gewerbe und Geschäfte aus Limburg, die in der neuen Auflage erscheinen wollen, können sich dafür an den Verkehrs- und Verschönerungsverein Limburg wenden.

Der Tourismuskatalog "Limburg - Alles drin." liegt in der Tourist-Info, im Bürgerbüro und dem Stadthaus zum Mitnehmen aus. Die Kosten für die Auflage von 5000 Stück trägt die Stadt.