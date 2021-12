Neues Auto für die Caritas

Sie freuen sich über das neue Fahrzeug für die Wohnungslosenhilfe (v.l.): Frank Mach, Andreas Marx, Harry Fenzl und Caritas-Fundraiserin Andrea Gehringer. Foto: Veronika Klum

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Die Wohnungslosenhilfe des Caritasverbandes für den Bezirk Limburg hat für die Anschaffung eines Autos eine Förderung von mehr als 14 300 Euro erhalten. Andreas Marx von Lotto Hessen überreichte nun den symbolischen Scheck an die Mitarbeiter der Caritas.

Frank Mach, Abteilungsleiter Soziale Dienste, und Einrichtungsleiter Harry Fenzl bedankten sich herzlich, denn der Kombi sei eine große Unterstützung für die Arbeit der Caritas-Wohnungslosenhilfe.

"Er wird dringend gebraucht, damit Klienten zum Arzt, zur Therapie, in die Klinik oder in Reha-Einrichtungen gebracht werden können. Wir können ihn für Einkäufe und Besorgungen ebenso wie bei kleineren Umzügen einsetzen", so Harry Fenzl. Zweimal in der Woche wird das Wohnheim der Einrichtung von den Limburger Pallottinern mit Suppe versorgt - auch sie müsse transportiert werden. Zur Verfügung stehe der Kombi darüber hinaus für Exkursionen und Ausflüge. Mitarbeiter, die aufsuchende Arbeit leisten, nutzten ihn auch, um obdachlose Menschen an abgelegenen Orten aufzusuchen, etwa im Wald oder in Behelfsunterkünften.