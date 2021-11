Neues Team bei der AWO

Der neue Vorstand der Awo im Kreis (vorn, v.r.): Birgitt Kauder, Franz Becker, Sandra Winkel, (Mitte,v.r.) Malika Höhn, Corinna Frink, Hannelore Bausch-Jelinek, Andrea Punke, Iris Bausch-Berg, (hinten, v.r.) Armin Wagner, Walter Hirler. Foto: Alexander Ludwig

LIMBURG-WEILBURG - Der Awo-Kreisverband Limburg-Weilburg hat einen neuen Vorstand. Auf einer Mitgliederversammlung wurde Birgitt Kauder (Limburg) einstimmig als neue Vorsitzende gewählt, stellvertretender Vorsitzender ist nun Franz Becker (Runkel).

Die Position der Schatzmeisterin übernahm Sandra Winkel, Schriftführerin ist Iris Bausch-Berg. Malika Höhn, Corinna Frink, Andrea Punke und Hannelore Bausch-Jelinek komplettieren als Beisitzerinnen den neuen Kreisvorstand. Birgitt Kauder kündigte an, dass sie mit dem neuen Vorstandsteam die soziale Arbeit der Awo im Landkreis stärken möchte.

"Als Awo wollen wir auch im Ehrenamt wieder sichtbarer werden und zukünftig Angebote für alle Generationen anbieten", sagte sie. "So sollen in Zusammenarbeit mit den örtlichen Awo-Gliederungen Treffpunkte für Jung und Alt geschaffen und Menschen in Notlagen unterstützt werden."