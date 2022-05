"Neustart ins Miteinander" am Seeweiher

Freuen sich schon auf das Bürgertreffen: Patrick Kreuseler (l.), Sarah Schlicht und Bürgermeister Thomas Scholz. Foto: Carsten Gerz

MENGERSKIRCHEN - Unter dem Motto "Tschüss Corona - Neustart ins Miteinander" laden der Marktflecken Mengerskirchen und Wäller Camp von Freitag bis Sonntag, 13. bis 15. Mai, an den Seeweiher ein. Für Jung und Alt soll ein buntes und vielseitiges Programm geboten werden.

Im Vorfeld haben Bürgermeister Thomas Scholz (CDU) und Sarah Schlicht (Leiterin Gemeinde-Familienbüro) auf die Entbehrungen in der über zweijährigen Corona-Epidemie hingewiesen, die besonders Kinder, Jugendliche und ihre Familien getroffen haben.

Scholz sagte: "Nun soll man die Freiheit auch wieder genießen, und wir haben als Gemeinde überlegt, was wir dazu beitragen können." Schlicht: "Alle Altersgruppen brauchen nach der langen Isolation wieder soziale Kontakte."

Der Geschäftsführer des Wäller Camps, Patrick Kreuseler, konnte rasch für die Idee eines Bürgertreffens gewonnen werden. Ein Familienunternehmen aus Waldernbach hatte 2021 den Betrieb des Camps übernommen und seitdem bereits umfangreiche Um- und Neubaumaßnahmen angestoßen. Mit der endgültigen Fertigstellung ist 2023/24 zu rechnen.

Das Programm beginnt am Freitag, 13. Mai, um 16 Uhr mit einer After-Work-Party. Hier, so Bürgermeister Scholz, sind vor allem die heimischen Firmen angesprochen, ihren Mitarbeitern einige unterhaltsame Stunden zu ermöglichen. Verzehrbons sind beim Wäller Camp erhältlich. Ein DJ sorgt für entsprechende Beschallung, und es werden unter anderem Cocktails serviert.

Am Samstag, 14. Mai, startet um 11 Uhr der Familientag. Malen und Basteln sind ebenso angesagt wie Kinderschminken. Beim Menschenkicker kommen Fußballfans auf ihre Kosten, auf einer Hüpfburg die Kinder. Ein Volleyballturnier und ein Kinoabend runden das Tagesprogramm ab.

Am Sonntag, 15. Mai, spielen die "Wäller 9" aus Waldbrunn ab 10 Uhr zum Frühschoppen auf. Am Nachmittag werden Kaffee und Kuchen angeboten. An allen Tagen steht ein Speisenangebot von Flammkuchen über Hackbraten bis hin zu Weißwurst bereit.

Gratis-Eintritt für

die Einheimischen

Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird ein Zelt aufgebaut. Für Einheimische ist der Eintritt frei; Auswärtige zahlen 7,50 Euro (Erwachsene) beziehungsweise 4,50 Euro (Kinder). Bürgermeister Scholz abschließend: "Das Gemeindeparlament hat für die Ausrichtung 20 000 Euro bewilligt, wofür ich sehr dankbar bin. Wir sehen dies nicht als Unkosten, sondern als eine Investition in unsere Bürgerschaft."