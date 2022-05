Niedershausen feiert das Walpurgisfest

Jetzt teilen:

Nach zwei Jahren Zwangspause wegen Corona loderten die Flammen jetzt wieder: Die Niedershäuser haben ihr traditionelles Walpurgisfest am 30. April auf dem Festgelände "In den Brüchern" gefeiert, bei dem ein riesiger Holzstoß in Brand gesetzt wurde. Eingeladen hatten der Tennisclub und die Freiwillige Feuerwehr. Die Einwohner der Gemeinde Löhnberg konnten in den vergangenen Wochen ihren Gehölzschnitt nach Niedershausen bringen und so war ein beachtlicher Holzberg zusammengekommen, der dann in Flammen aufging. Viele Niedershäuser, aber auch Besucher aus den umliegenden Ortschaften waren zum beliebten Fest am Samstagabend gekommen. att/Foto: Andreas Böttig