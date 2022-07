Nur noch Restkarten für Tells Bells in Villmar

Feiern und abtanzen - das ist bei "Tells Bells" angesagt. Zweimal musste das Festival wegen Corona abgesagt werden, in diesem Jahr findet es wieder statt. Archivfoto: Beckstage Fotografie

VILLMAR - Nach der Corona-Zwangspause kehren Rock- und Punkmusik zurück nach Villmar. Beim Festival Tells Bells sorgen am 12. und 13. August (Freitag und Samstag) gut 20 Bands dafür, dass die Fans härterer Musik abrocken können.

Tells Bells 2022 ist allerdings so gut wie ausverkauft. Es gibt nur noch einige Restbestände an Weekend-Tickets über die Kreissparkasse Weilburg. Die Campingplätze sind restlos ausgebucht.

Das Festival findet jedes Jahr am zweiten oder dritten Wochenende im August in Villmar am alten Sportplatz statt. Veranstalter ist der 2002 gegründete Verein Villmar Kult. Es ist die 17. Auflage des Musikertreffens. Dabei treten auch Newcomer-Bands aus ganz Europa auf, die neben international bekannten Formationen ihr Können präsentieren. Das Open-Air-Konzert bietet eine Vielfalt an musikalischen Richtungen von Punkrock und Hardcore bis hin zu Ska und Alternative.

Die Anreise für Campinggäste ist erst ab Freitag 10 Uhr möglich. Davon sind keine Ausnahmen möglich! Der Einlass ins Campinggelände erfolgt ab 12 Uhr, der Einlass ins Festivalgelände ab 13.30 Uhr. Ab 14.30 gibt es Livemusik.

So sieht das Programm für Freitag 12. August aus:

14.30 Uhr bis 15.10 Uhr: Visions Only

15.30 Uhr bis 16.00 Uhr: Stinky

16.20 Uhr bis 17.00 Uhr: Marathonmann

17.20 Uhr bis 17.55 Uhr: Rist It!

18.15 Uhr bis 18.55 Uhr: The Flatliners

19.15 Uhr bis 19.55 Uhr: Rykers

20.20 Uhr bis 21.05 Uhr: A Wilhelm Scream

21.30 Uhr bis 22.15 Uhr Evergreen Terrace

22.45 Uhr bis 23.30 Uhr: The Bouncing Souls

24.00 Uhr bis 1.00 Uhr: Lagwagon

Im Anschluss Aftershow-Party im Zelt

Samstag, 13. August:

Campingplatz Frühstück ab 9 Uhr

Einlass Festivalgelände: 11 Uhr

Rock-Frühschoppen 11 bis 12 Uhr / Livemusik ab 12 Uhr

12:00 Uhr bis 12:30 Uhr: Rising Anger

12:50 Uhr bis 13:25 Uhr: 4 Zimmer Küche Bad

13:45 Uhr bis 14:25 Uhr: VMZT

14:45 Uhr bis 15:20 Uhr: Chaser

15:40 Uhr bis 16:10 Uhr: Hometown Crew

16:30 Uhr bis 17:05 Uhr: Direct Hit!

17:25 Uhr bis 18:00 Uhr: No Trigger

18:20 Uhr bis 19:00 Uhr: Belvedere

19:20 Uhr bis 20:00 Uhr: Tim Vantol + Band

20:20 Uhr bis 21:00 Uhr: First Blood

21:25 Uhr bis 22:10 Uhr: The Real McKenzies

22:40 Uhr bis 23:30 Uhr: Zebrahead

24:00 Uhr bis 1:00 Uhr: Comeback Kid

Im Anschluss Aftershow Party im Zelt

Die Veranstalter behalten sich Änderungen vor.