Obertiefenbachs Wehr fährt zum Landesentscheid in Pfungstadt

Regierungspräsident Christoph Ullrich (l.) und der Leitende Branddirektor Thomas Stumpf (r.) gratulieren der Feuerwehr von Grebenhain-Nösberts-Weidmoos. Das Team aus dem Vogelsbergkreis belegt den ersten Platz im Bezirksentscheid der Leistungsübung für die mittelhessischen Feuerwehren. Foto: Regierungspräsidium

BESELICH-OBERTIEFENBACH - Die Feuerwehr von Obertiefenbach hat sich für den Landesentscheid der Leistungsübung qualifiziert. Ebenso wie ihre Kollegen aus Grebenhain-Nösberts-Weidmoos im Vogelsbergkreis und aus Ebsdorfergrund-Beltershausen im Landkreis Marburg-Biedenkopf, treten sie am 25. September in Pfungstadt an.

Die Feuerwehrleistungsübung auf der mittelhessischen Bezirksebene erfolgte in Kirchhain im Landkreis Marburg-Biedenkopf. 15 Fachfragen aus allen Themengebieten der Feuerwehr musste im theoretischen Teil in zehn Minuten von den Finalisten beantwortet werden, erläutert das zuständige Regierungspräsidium Gießen in einer Pressemitteilung.

Im praktischen Teil hatte eine Gruppe mit neun Einsatzkräften oder eine Staffel mit sechs Einsatzkräften einen Löschangriff bei einem angenommenen Wohnungsbrand umzusetzen. Die einzelnen Mannschaften werden dabei von einem Schiedsrichterteam bewertet.